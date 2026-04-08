がん患者や家族を孤立させない

がん患者や家族を孤立させないという思いから、この10年、地域のなかで、ともに手を取り、つながってきた拠点が金沢にあります。

それは、医師として、患者として、がんと向き合った夫から遺志を継いだ、ひとりの女性と仲間たちの歩みでもありました。

「集まらんけ、話さんけ、踏みだそっさ」

◇西村詠子さん「集まらんけ、皆さん集まってもらいました。話さんけ、皆と一緒にお話しします。そして一歩踏み出す。また明日からの一歩です」

明るく、楽しく、親しみ深く、語りかけるのは、石川県金沢市に住む西村詠子さん。

その声に耳を傾けるのは、がん患者とその家族、そして、がんで家族や仲間を亡くした人たちです。

西村さんはNPO法人「がんとむきあう会」の理事長として、石川県金沢市石引で、がん患者や家族が集う場所「元ちゃんハウス」を運営しています。

◇がんとむきあう会・西村詠子理事長…「言葉にできないようなつらい方、治療に前向きに頑張っている方、本当にいろんな段階の方に少しでも力を出してもらいたいというか、愚痴でもなんでも、泣き言でも言える場所、本当に当事者の方たちのための居場所をつくりたいという思いはずっとブレずに10年間やっています」

がん患者の居場所とは…

元ちゃんハウスでは、がん患者やその家族が気軽に集えるよう、様々なプログラムを定期的に開催しています。この日は、ボランティアスタッフの管理栄養士が料理教室を開きました。

そんな様子をやさしいまなざしで見つめるのは、西村さんの夫・元一さんです。

余命半年 がんの名医が目指したこと

10年前の2016年、元ちゃんハウスを立ち上げたのは、西村元一さんをはじめとする仲間たちでした。

このとき、妻の詠子さんは自分が引き継ぐことを覚悟していました。

当時、西村元一さんが出版した書籍「余命半年、僕はこうして乗り越えた！」

西村元一さんは、外科医として石川県内で30年以上にわたって大腸がんの診療に携わってきた名医でした。

しかし、2015年、胃にがんが見つかり治療しなければ、余命半年という宣告を受けます。

闘病を続けながら 居場所づくりに奔走

元一さんは病と闘いながら、全国各地で講演活動を行い、がん患者やその家族に寄り添う居場所づくりに奔走しました。

◇西村元一さん…「実際に患者を診ていたときは、患者に良かれと思って、いろんなことをしたりとか、患者がこう思っているのではないかと、勝手な思い込みで、分かったようなふりをして、診療にあたっていたと。それが合っている思いもあるし、見当違いだったこともある」

西村元一さんは、病室でもがん患者やその家族に寄り添う居場所づくりを進め、2016年12月、元ちゃんハウスの完成にこぎ着けました。

その半年後…

西村元一さんは58歳で亡くなりました。

夫の遺志を継いで…

◇がんとむきあう会・西村詠子理事長…「夫が病気になってトータル2年2か月、闘病していたが、それまで私は仕事を辞めてから普通の専業主婦で。時間が限られている中で、夫がやりたいと言ったことを叶えて元ちゃんハウスができて」

夫の遺志を継いだ、西村詠子さんは、がんとむきあう会の理事長となり、元ちゃんハウスの運営にあたってきました。

遺志を継いだ妻も がんの経験者

◇がんとむきあう会・西村詠子理事長…「夫が病気になる2年前に、私、膀胱がん、初期の膀胱がんが見つかって、2年後に夫が病気になったときも、がんになるときの衝撃とか、家族の気持ちとか、もしかしたら自分が死ぬかもしれないと思った気持ちというのは、私も経験したので本当に色々重なり、患者の話を聞くうえですごく役立っている」

がんと向き合うインストラクター

石川県白山市の福祉施設のプールでひときわ、力強く、しなやかに泳ぐ女性がいました。

花岡修子さん57歳。石川県小松市に住む花岡さんは白山市の福祉施設のプールで、水泳とアーティスティックスイミングのインストラクターを務めています。

花岡さんも、がんと向き合っている一人です。

◇花岡修子さん…「もう丸5年になります。不調が見つかって病院に行ったときにはもう即、手術をしなければいけないというふうに大腸がんが進んでいたので」

大腸がんのステージ4

花岡さんは大腸だけでなく、ほかの臓器にも転移していたがんの摘出を受け、抗がん剤をはじめ、多くのクスリを今も服用しています。

夜中まで がんのネット検索してしまう

◇花岡修子さん…「前はもうちょっと点滴とか、クスリの量も多かったので、副作用も多かった。自分の体が自分じゃない、以前の自分じゃないと思ってしまって、夜中はずっと（がんの）ネット検索」

そんなとき、出会ったのが元（げん）ちゃんハウスでした。

◇花岡修子さん…「誰かに話を聞いてもらいたいというときは、患者会、元ちゃんハウスはオープンな雰囲気になるので、対等な感じ、フラットな感じでいろいろ話も聞いてもらえるところが元ちゃんハウスのとてもいいところだと思いますし、勇気を出して来て、本当に良かったなと思います」

もうひとつ、フラットでいられる場所

それがアーティスティックスイミングのスクールです。

◇スクールに通う中山亜希子さん…「優しい先生です。クロールと平泳ぎを教えてもらいました。一緒に、もっと教えてもらいたい」

◇花岡修子さん…「とってもうれしいです。これからアーティスティックスイミングの全国大会もありますし、一緒にがんばりましょう」

◇中山亜希子さん…「頑張りましょう。よろしくお願いします」

「人生、手放さなくていい、あきらめなくていい」

◇花岡修子さん…「いきなり病気という1個大きい荷物が増えるような感じがしていて、時間も足りなくなり、体力も足りなくなってきたりするが、その中でも例えば、話を聞いていただく場があったり、こう笑顔で接する、あるいは友達、仲間がいたりという。今後の人生を手放さくてもいいような、あきらめなくてもいいような」

◇がんとむきあう会・西村詠子理事長…「ちゃべちゃべと、ちょっとしたおせっかいはするが、本当に当事者の気持ちを大事にしてそういう場をつくり続けている」

ときに思いがあふれて、先走りそうになると話す西村さん。

10年の歩み…そっと背中を押す言葉

その背中をそっと押すのは10年前・2016年の、ある言葉です。

「しなしなと やるまっし」

◇がんとむきあう会・西村詠子理事長…「元金沢市長の山出保さんと、ここのオーナーである宮崎社長と夫がテープカットする映像があるのですが、そのときに芳名帳に書いていただいたのですが、しなしなとやるまっしという言葉をいただいて、本当になにか、こうやらなくちゃいけないとか、夫の闘病もあって、気持ちは急ぐけれど、地に足をつけて、やるべきことをいかんげんぞみたいな、そういうメッセージを受け取ってます」

がんと向き合うこと。

それは、ともに考え、生きること。

病や障がいを越えて人と人が支えあい、つながる居場所。

元ちゃんハウスです。