金沢市の夜の賑わいを生み出そうと、この秋、片町の繁華街に温かい「おでん」が食べられる地下街が誕生します。オープンに向けて、8日、テナントを対象にした説明会が開かれました。

記者リポート「心も体もあったまる食べ物といえばおでんですよね。金沢おでんを味わえる横丁が今年の秋からオープンします」

金沢市の片町にある金劇パシオンビルの地下にこの秋オープン予定の「金沢おでん街」

ひがし茶屋街をモチーフにしたベンガラ色の装飾に、加賀五彩の“のれん”など、金沢らしさ全開の地下街は、おでんだけでなく、石川ならではの食べ物が楽しめる新たな観光スポットを目指します。

参加した飲食店オーナーから期待の声

8日テナント向けの説明会が開かれ、およそ10店舗の飲食店が参加しました。

飲食店のオーナー「北陸にはこういう横丁ないので、関東、関西って横丁よく行くんですけどこういう場をひとつ作ってほしいなと思ってるのでどうなるのか楽しみ」

焼肉店の代表「（Q出店するとしたら？）能登牛メインにした変わった料理出せたらいいかなみたいなイメージはいまのところしている。（Qおでんは？）ホルモンとかもいいかもしれないですね、内臓系とか」

企画する北陸興業は、地下街の特性を生かし、北陸特有の天候にも左右されずいつでも暖かいおでんが楽しめるといいます。

北陸興業株式会社・沢野理香さん「観光客の方はもちろん、地元の方にもお越しいただきまして天候関係なくたくさんの方にお越しいただけたら」