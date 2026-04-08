OWVの佐野文哉さんは4月7日、自身のXを更新。地元・山梨県南部町の1日警察署長を務めたことを報告しました。（サムネイル画像出典：佐野文哉さん公式Xより）

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OWVの佐野文哉さんは4月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。地元・山梨県南部町の1日警察署長を務めたことを報告し、写真を公開しました。

【写真】「幼い頃の夢」を叶えた佐野文哉

「マジで尊敬します！」

佐野さんは「この度、一日警察署長を務めさせていただきました」とつづり、2枚の写真を投稿。警察官の制服を着た佐野さんのソロショットです。佐野さんは「幼い頃の夢でもあった警察官という職業に、こうした形で触れられたことも含め、とても意味のある一日となりました」と振り返っています。幼少期の夢が叶って良かったですね。

ファンからは「一日警察署長お疲れ様でした！」「夢叶いましたね」「マジで尊敬します！」「制服めっちゃ似合ってる」などの声が。また「マジで強盗捕まえたことある一日署長初めてみた」「犯人捕まえて警察に協力したことのある文哉さんが1日警察署長で安全を呼びかけるの説得力がすごい」といった声も寄せられました。

「街一番のヒーロー」

OWVの公式Xアカウントも同日、投稿を更新。「山梨県南部警察署1日署長に #佐野文哉 が任命されました」と報告し、佐野さんの投稿とは別の写真を公開しています。ファンからは「地元の大仕事しとるやん！」「街一番のヒーロー」といった反響が寄せられました。気になった人は、チェックしてみてくださいね。

(文:堀井 ユウ)