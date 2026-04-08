OWV・佐野文哉、「幼い頃の夢」を叶える。「マジで強盗捕まえたことある一日署長初めてみた」
OWVの佐野文哉さんは4月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。地元・山梨県南部町の1日警察署長を務めたことを報告し、写真を公開しました。
【写真】「幼い頃の夢」を叶えた佐野文哉
ファンからは「一日警察署長お疲れ様でした！」「夢叶いましたね」「マジで尊敬します！」「制服めっちゃ似合ってる」などの声が。また「マジで強盗捕まえたことある一日署長初めてみた」「犯人捕まえて警察に協力したことのある文哉さんが1日警察署長で安全を呼びかけるの説得力がすごい」といった声も寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「幼い頃の夢」を叶えた佐野文哉
「マジで尊敬します！」佐野さんは「この度、一日警察署長を務めさせていただきました」とつづり、2枚の写真を投稿。警察官の制服を着た佐野さんのソロショットです。佐野さんは「幼い頃の夢でもあった警察官という職業に、こうした形で触れられたことも含め、とても意味のある一日となりました」と振り返っています。幼少期の夢が叶って良かったですね。
「街一番のヒーロー」OWVの公式Xアカウントも同日、投稿を更新。「山梨県南部警察署1日署長に #佐野文哉 が任命されました」と報告し、佐野さんの投稿とは別の写真を公開しています。ファンからは「地元の大仕事しとるやん！」「街一番のヒーロー」といった反響が寄せられました。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)