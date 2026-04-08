青山商事は、自動車のサスペンション構造を応用することで体感重量を約40％軽減する「無重力リュック」を、4月8日から「洋服の青山」全店および、公式オンラインストアで発売する。

近年、両手を自由にしたいというニーズの高まりや、PCやマイボトルなどの持ち歩きが増えたことで、ビジネスシーンにおいてもリュックを活用するスタイルが主流になりつつある。一方で、優れた収納力を備えるビジネスリュックは、荷物の重量による肩や腰への負荷が課題となっている。こうした「体への負担を減らしたい」という消費者のニーズに応え、自動車のサスペンション構造をヒントに“バネ原理”を採用した「無重力リュック」を企画した。

同商品は、自動車のサスペンション構造をヒントに開発したAGS（サスペンション機構）（AGS（ANTI GRAVITY SYSTEM）アメリカと中国で特許を取得した技術。サスペンションの核となるパーツは、48時間で15万回の伸縮テストに合格。毎日ハードに使うビジネスシーンでも性能が持続する）を背面に搭載している。歩行時の動きに合わせてリュックが上下に動くことで、肩や腰にかかる瞬間的な荷重を分散し、体感重量を約40％軽減する。さらに、正しい姿勢を維持できる設計にしているため体全体への負担を軽減するなど、PCを持ち歩くビジネスパーソンに最適だとか。その他、撥水加工を施しており、昨今の予測しにくい急な雨でも安心して使用することができる。

［小売価格］1万8590円（税込）

［発売日］4月8日（水）

青山商事＝https://www.aoyama-syouji.co.jp