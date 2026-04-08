大正製薬は、成長期の子どもに必要な栄養素を配合した清涼飲料水（ゼリー飲料）「リポビタンキッズゼリー」シリーズに、オレンジ風味（無果汁）を追加し、4月8日から発売する。

「リポビタンキッズゼリー」は、成長期の子どもに必要な栄養素であるビタミンB1・B2・B6、カルシウム、またエネルギーとなるぶどう糖を配合した清涼飲料水（ゼリー飲料）。凍らせてもおいしく飲むことができ、熱中症対策（同製品は全国清涼飲料連合会が定める「熱中症対策」表示ガイドラインの適用範囲「ナトリウム濃度として、少なくとも、飲料100mlあたり40〜80mg含有」の基準を満たしている）にもおすすめだという。さらに保存料・酸化防止剤・アレルゲン（28品目）・カフェインのすべてがフリーで、子どものことを考えた設計となっている。



「リポビタンキッズゼリー オレンジ風味」

今回、新たに追加する「オレンジ風味」は、飲料などでも子どもに人気の風味で、口の中に爽やかなオレンジの酸味が広がるゼリー飲料に仕上げている。このオレンジ風味が従来品（ぶどう風味〈無果汁〉、ミックスフルーツ風味〈無果汁〉、もも風味〈無果汁〉、りんご風味〈無果汁〉、ラムネ風味）に加わることで、幅広い好みに対応し、より多くの子どもに手に取ってもらえるラインアップで届けられるようになった。

オレンジ風味のパッケージには、これまでのパッケージにもデザインされているピカチュウに加え、カイリュー、レックウザ、マスカーニャがデザインされている。

同社は、今後もラインアップの拡充などを通じて生活者の人々のさまざまなニーズに寄り添い、幅広い製品作りを行っていく考え。

［小売価格］194円（税込）

［発売日］4月8日（水）

大正製薬＝https://www.taisho.co.jp