千趣会の通販事業ベルメゾンは、綿の心地よい肌触りでありながらも、梅雨や熱帯夜に発生する「蒸れ」や「ベタつき」による不快感を軽減する新しい夏用ファブリックシリーズ「DRYism（ドライズム）」（以下、ドライズム）として、寝具やインテリアアイテム計8商品を4月9日に発売する。

新ファブリックシリーズ「ドライズム」は、肌に触れる表面に特殊加工を施した綿100％素材を使用している。中わたには湿気を素早く吸い取る吸湿わたを、裏地にはメッシュを採用することで、心地よい肌触りと汗をかいても快適に過ごせるドライな質感を実現した。

夏のファブリックアイテムの開発にあたり、社員193名を対象に夏の寝具に関するアンケート調査を実施した。その結果、熱中症対策で夏はエアコンをつけたまま就寝するため「肌触りが冷たいこと」よりも「通気性が良く蒸れにくい素材であること」や「べたつきやすい梅雨や発汗時でも快適に過ごせるドライな質感であること」にニーズがあることが明らかになった。

市場では、近年の猛暑や熱帯夜によって、触れた瞬間に肌から生地へ熱が素早く移動することで冷たさを感じさせる「冷感素材」を使用した寝具が広く普及している。しかし、一般的な冷感素材は化学繊維を使用したものが主流で「汗を吸収しにくく、蒸れやベタつきが発生する」という課題があるといわれている。また、汗を吸収しやすい綿100％素材においても「汗は吸収するが表面の水分が乾きにくく、結果的にべたつく」という課題があり、これを受け、ベルメゾンでは「吸水」と「速乾」を同時に実現する商品の開発がスタートした。

開発にあたり最大の壁となったのは、綿素材の「吸水性」と「ドライな質感」の両立。綿100％素材は汗を吸う一方で、汗が繊維表面の「毛羽（けば）」に絡みつくことでべたつきや乾きにくさを生む原因となっていた。そこで同社は、毛羽の少ない上質な綿の生地に毛羽焼き加工とシルケット加工を施すことで、汗を保持する原因となる毛羽を抑制した。これによって、水分が繊維表面に均一に広がり、スムーズに気化することで乾燥スピードが上がり、さらに、吸った湿気を逃がす「吸湿わた」や「裏面メッシュ」との相乗効果によって、「心地よい肌触りでありながら、べたつきにくいドライな質感」を実現する理想の生地が完成した。

「ドライズム」の特長は、肌に触れる表面には、汗をしっかり吸収する綿100％の素材を採用している。毛羽の少ない上質な綿の生地を使用し、さらに生地表面に毛羽焼き加工とシルケット加工を施し、表面をフラットに仕上げることで、心地よい肌触り・吸水速乾性・冷感性を実現した。

中わたには、湿気を素早く吸い取る「吸湿わた」を使用することで、寝汗による寝具の湿度上昇を抑え、不快なべたつきを軽減する。

裏地には通気性に優れたメッシュ素材を採用することで、表地や中わたが吸い取った湿気を外へ逃がしやすい構造としている。

［小売価格］

［綿冷感］ドライな肌触りで蒸れにくい敷きパッド：3490円〜5990円

［綿冷感］ドライな肌触りで蒸れにくい置くだけ敷きパッド：3990円〜5990円

［綿冷感］ドライな肌触りで蒸れにくいキルトケット：5990円

［綿冷感］ドライな肌触りで蒸れにくい枕パッド：990円

［綿冷感］ドライな肌触りで蒸れにくいキルトラグ：5990円〜8990円

［綿冷感］ドライな肌触りで蒸れにくい肘掛け付きソファーカバー：4990円〜7990円

（すべて税込）

［発売日］4月9日（木）

ベルメゾン＝https://www.bellemaison.jp