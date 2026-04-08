岡村隆史『駐在さん』、3年連続開催決定 くっきー！＆ロバート秋山がWキャスト「絶対に来てください。絶対に」【出演者一覧】
舞台『ナインティナイン岡村隆史の花の駐在さん〜駐在さんと赤い糸〜』が5月28日から31日まで、東京・後楽園のIMM THEATERで開催することが決定した。
【ライブ写真たくさん】さんまも登場！会場を爆笑の渦に巻き込んだ『駐在さん』
チケットが即日完売となった一昨年、昨年に続いて3回目となる公演。おなじみのメンバーであるジミー大西、川畑泰史に加え、ベテランから若手までの豪華キャストが勢ぞろいし、抱腹絶倒のドタバタコメディを送る。
チケットの先行販売はあす9日午前11時から、一般販売18日午前10時から、FANYチケットで開始する。
■出演者
岡村隆史（ナインティナイン）、島田一の介、ジミー大西、川畑泰史、原西（FUJIWARA）、おいでやす小田、守谷日和、ちょんまげラーメン、エルフ、生田衣梨奈
＜Wキャスト＞
くっきー！(野性爆弾) ：5月28日、5月29日
秋山竜次(ロバート) ：5月30日、5月31日
＜脚本・演出＞
久馬歩
■岡村隆史コメント
今年もIMM THEATERで駐在さんをやらせていただきます！
IMM THEATERの隣には東京ドームがあり、一昨年は同じ日にTOBEさん、昨年は櫻坂46さんがライブをやっていました。今年は嵐さんがやっています。
絶対に来てください。絶対に。
【ライブ写真たくさん】さんまも登場！会場を爆笑の渦に巻き込んだ『駐在さん』
チケットが即日完売となった一昨年、昨年に続いて3回目となる公演。おなじみのメンバーであるジミー大西、川畑泰史に加え、ベテランから若手までの豪華キャストが勢ぞろいし、抱腹絶倒のドタバタコメディを送る。
チケットの先行販売はあす9日午前11時から、一般販売18日午前10時から、FANYチケットで開始する。
岡村隆史（ナインティナイン）、島田一の介、ジミー大西、川畑泰史、原西（FUJIWARA）、おいでやす小田、守谷日和、ちょんまげラーメン、エルフ、生田衣梨奈
＜Wキャスト＞
くっきー！(野性爆弾) ：5月28日、5月29日
秋山竜次(ロバート) ：5月30日、5月31日
＜脚本・演出＞
久馬歩
■岡村隆史コメント
今年もIMM THEATERで駐在さんをやらせていただきます！
IMM THEATERの隣には東京ドームがあり、一昨年は同じ日にTOBEさん、昨年は櫻坂46さんがライブをやっていました。今年は嵐さんがやっています。
絶対に来てください。絶対に。