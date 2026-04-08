急転直下、アメリカとイランは停戦に合意しました。その背景に何があったのでしょうか。中東情勢に詳しい日本エネルギー経済研究所・中東研究センター長の坂梨祥さんに話を聞きました。

■停戦合意 イラン変化のワケ

――交渉期限は日本時間8日午前9時でした、土壇場での停戦合意となりましたが、これまで強硬姿勢を崩さなかったイランはなぜ、このタイミングで停戦に合意したのでしょうか。

イランがこれまで停戦に合意してこなかった理由というのは、停戦をしてもまたすぐ再攻撃があるだろうと。そのため、再攻撃も絶対にないという保証が必要だと言い続けてきました。

ただ今回は、アメリカの方でもいろいろな問題が生じていて、アメリカも停戦を望んでいるらしいというところを見極めて、停戦をするなら今だと思ったということではないかと思います。

――アメリカ側の「攻撃をしない」という言葉に対して、イラン側も信ぴょう性を持ち始めたということになるのでしょうか。

イランはアメリカを全く信じていないと言っていますけれども、イランも戦争が始まって40日近くがたって、非常に多くの爆撃を受けていますので、相当疲弊していると思います。ですので、イランとして、どの停戦の呼びかけであればのってよいかというタイミングをみていたということだと思います。

■イスラエルの考えも「重要」

――10日からパキスタンで行われる戦闘終結に向けた初めての協議は、どのように進められていくと考えていますか？

この協議自体が実現するのか、ということがまず注目点になると思っています。というのは、『停戦』が発表された後も、まだ攻撃が続いているという報道もありますし、何よりイランとアメリカは停戦を求めているかもしれなくても、イスラエルに関してはもしかしたらもう少し攻撃を続けたいと思っているかもしれないです。イスラエルがこれを妨害しようと考える可能性があります。そのため、まず協議が成立するかどうかが今、注目点になります。

――アメリカメディアによると、トランプ大統領は、イスラエルのネタニヤフ首相に電話をかけて、「停戦を順守する」という確約を得たということですが、これをうのみにできるかはまだ見ていかないといけないということですか？

特にレバノンでイスラエルが激しい攻撃を続けていて、レバノンはイランにとっては守りたいところなのです。イランはもし停戦を成立させるのであれば、全ての攻撃が止まらなければいけないと言っています。実はイスラエルは、レバノンについては例外だと声明を発表しています。

トランプ大統領は、イスラエルに停戦を守るように求めたかもしれませんが、イスラエルはイランに対する攻撃は止めるかもしれないですが、もしかするとレバノンに対する攻撃は続けてしまう。その場合に、イランがどうするか、今はまだ分からないということなんです。また、イスラエルがどう考えるかということも重要です。

■ホルムズ海峡どうなる 日本ができる交渉は

――停戦合意で原油を運ぶ船舶はホルムズ海峡を安全に通れるようになるのでしょうか。

イランの発表では、ここで停戦がしっかりと成立すれば、イランに敵対的な行動を取る国、つまりイランを攻撃するような国以外は、船舶を安全にホルムズ海峡を通すことができるとしています。

例えば、日本といったイランと特にイランと敵対関係にない国の船舶は、通ることができるようになると想像されます。ただ、それは停戦が成立した場合ということです。やはり、イスラエルの行動に注目、ということになります。

――イラン側が船舶に通行料を課すという話が出ています。日本とイランが電話会談をするという話も入ってきました。この先、イラン側と日本ができる交渉の余地はあるのでしょうか。

日本はイランと伝統的に友好関係を維持していますので、日本として今、ホルムズ海峡がこのような状態になっていることで困っているということを伝えることはできると思います。

その場合、恐らくイランは自国も困っているんだと、攻撃を受けていて攻撃をやめさせたいので、このような行動を取らざるを得ないんだと言うと思います。

ただ、日本としてはアメリカとの関係性もありますから、イランのメッセージをアメリカに伝えたり、独自の立場を発揮することによって、何らかの形で日本の船舶を守るために、いま政府は動いていると思います。

――日本、アメリカ、イラン、そしてその周辺国との関係が、また注目されているということですね。

そうですね。

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日本エネルギー経済研究所・中東研究センター長の坂梨祥さんに話を聞きました。