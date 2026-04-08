LE SSERAFIMカズハ、渋谷降臨ショットが話題「オーラが違う」「服のセンスが抜群」の声
【モデルプレス＝2026/04/08】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が4月8日、自身のInstagramを更新。東京・渋谷の街を散策する姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「オーラが違う」話題の渋谷降臨ショットhttps://mdpr.jp/k-enta/detail/4743225
カズハは、渋谷での街中ショットを複数枚公開。ゆったりとした黒のトップスに淡いブルーのデニム、黒のブーツを合わせたリラックス感のあるコーディネートで街を散策する姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「オーラが違う」「街に馴染んでる」「遭遇したかった」「服のセンスが抜群」「素の表情がとても可愛い」「スタイルが違う」「桜の季節を満喫している姿が見られて嬉しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆カズハ、渋谷降臨
カズハは、渋谷での街中ショットを複数枚公開。ゆったりとした黒のトップスに淡いブルーのデニム、黒のブーツを合わせたリラックス感のあるコーディネートで街を散策する姿を披露した。
◆カズハの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「オーラが違う」「街に馴染んでる」「遭遇したかった」「服のセンスが抜群」「素の表情がとても可愛い」「スタイルが違う」「桜の季節を満喫している姿が見られて嬉しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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