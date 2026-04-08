「今日好き」永瀬さら、美デコルテ際立つキャミ姿「肌が綺麗」「透明感がすごい」反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/04/08】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた永瀬さらが8日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開した。
【写真】「今日好き」参加18歳美女「透明感がすごい」美デコルテ際立つキャミ姿
永瀬は「作品撮りをして頂きました。何枚目がすき〜？？」とつづり、フォトグラファーの刑部準也氏によって撮影された写真を投稿。髪の毛を後ろでまとめたスタイルで、黒のキャミソールに身を包んだ、ほっそりとした二の腕が際立つショットを披露している。
永瀬の投稿にファンからは「女神」「肌が綺麗」「透明感がすごい」「うっとりする」「可愛すぎる」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。永瀬は「マクタン編」「チュンチョン編」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」参加18歳美女「透明感がすごい」美デコルテ際立つキャミ姿
◆永瀬さら、ほっそり二の腕輝くキャミ姿披露
永瀬は「作品撮りをして頂きました。何枚目がすき〜？？」とつづり、フォトグラファーの刑部準也氏によって撮影された写真を投稿。髪の毛を後ろでまとめたスタイルで、黒のキャミソールに身を包んだ、ほっそりとした二の腕が際立つショットを披露している。
◆永瀬さらの投稿に反響
永瀬の投稿にファンからは「女神」「肌が綺麗」「透明感がすごい」「うっとりする」「可愛すぎる」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。永瀬は「マクタン編」「チュンチョン編」に参加した。（modelpress編集部）
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