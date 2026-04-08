乃木坂46梅澤美波、ノースリ衣装姿披露 主演ドラマオフショットに「無造作スタイリングがオシャレ」「透明感爆発してる」の声
【モデルプレス＝2026/04/08】乃木坂46の梅澤美波が4月7日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】27歳乃木坂人気メンバー「透明感爆発してる」ファン悶絶のノースリ衣装姿
梅澤は「ドラマ『失恋カルタ』本日第2話放送です。MBS 24：59〜／TBS 25：26〜 よろしくお願いいたします」とつづり、主人公・夏野千波役で出演しているMBS系ドラマ「失恋カルタ」の放送を告知。ノースリーブの衣装姿を披露した。美しい肩が際立つスタイルで、真顔でトーストをかじっているショットとなっている。同投稿ではそのほか、ジャケットを羽織り生花店に立つ姿なども公開されている。
この投稿には「透明感爆発してる」「可愛い」「ドラマ楽しみにしてる」「無造作スタイリングがオシャレ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳乃木坂人気メンバー「透明感爆発してる」ファン悶絶のノースリ衣装姿
◆梅澤美波、ノースリ衣装で美肩披露
梅澤は「ドラマ『失恋カルタ』本日第2話放送です。MBS 24：59〜／TBS 25：26〜 よろしくお願いいたします」とつづり、主人公・夏野千波役で出演しているMBS系ドラマ「失恋カルタ」の放送を告知。ノースリーブの衣装姿を披露した。美しい肩が際立つスタイルで、真顔でトーストをかじっているショットとなっている。同投稿ではそのほか、ジャケットを羽織り生花店に立つ姿なども公開されている。
◆梅澤美波の投稿に反響
この投稿には「透明感爆発してる」「可愛い」「ドラマ楽しみにしてる」「無造作スタイリングがオシャレ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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