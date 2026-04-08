中大からこの春実業団の強豪・トヨタ自動車陸上長距離部に進んだルーキーの初々しい姿が話題となっている。

８日、同部が公式インスタグラムを更新。この日２３歳の誕生日を迎えた吉居駿恭（しゅんすけ）を「４月８日は 新人、吉居駿恭 選手のお誕生日です」と紹介。「誕生日投稿トップバッターです 吉居選手、おめでとうございます！」のコメントと共にジャージー姿で笑顔の写真を投稿した。吉居は、中大陸上部主将として第１０２回箱根駅伝では９区を務め、故障もある中区間８位に終わった。この春からは兄・大和も所属するトヨタ自動車陸上長距離部に加入。「ニューイヤー駅伝や世界大会で活躍することを目標に掲げ、精一杯頑張りたい」とコメントしている。

ルーキーとして、公式ホームページの選手紹介欄にも登場。「自分を動物にたとえるなら」という問いには「馬」、生まれ変わったら「Ｆ１ドライバー」になりたいと回答。「駿恭」の名の通り、駿馬のごとく速く走りたいという思いを示した。

インスタグラムには真新しいトヨタ自動車のジャージーや制服に身を包んだ姿や満開の桜の下で業務服に身を包んだ社会人らしいショットも投稿。数時間で１０００を超える「いいね！」が付くなど、多くのファンがお祝いの気持ちを寄せた。

社会人ランナーとして初めて迎えた誕生日。目標とするニューイヤー駅伝に向けて、まずはトラックシーズンでの自己ベスト更新を期待したい。