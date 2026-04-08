Ｊ１清水のＤＦ蓮川壮大（２７）が８日、後半戦での巻き返しを誓った。１１日の広島戦（エディオンピースウイング広島）を控え、三保グラウンドでの練習に参加。実践形式のミニゲームを行うなど、フルメニューをこなした。

今季は開幕直前のけがで離脱。前節（５日）の長崎戦（３〇１）で途中出場し、今季初出場を果たした。ウィングバックで１３分間プレー。昨年はサイドバックも務めており、初めて任された不慣れなポジションだったが、「１試合目なので、けがをしないことと、試合に集中することを意識していました。サブでしたけど、スタメンと同じくらいの気持ちで準備していました」と振り返る。

先発定着へ向けて強い意欲を持っている。蓮川の本職であるセンターバックを務めていたＤＦ住吉ジェラニレショーンが次節は累積による出場停止となる。チームを救うチャンスに「復帰してまだあまり時間がたっていないですが、（吉田）監督の求めるプレーだったり、チームの役割はしっかり準備して、どんな状況でも与えられたポジションでやりたい」と力を込めた。

４月１日にはクラブのエープリルフール企画で、愛犬の柴犬・蓮川茶々がプロ契約を結んだとする“ウソリリース”も話題に。「チームやサポーターの方が喜んでくれるのはうれしい。僕はまず選手としてやるべきことがありますが、そうやって取り上げてもらえるのはありがたい」と感謝した。

開幕直前のけがで「人生こんなもんなんだな」と悔しさを感じた時期もあったという。それでも「Ｊ１でプレーできていることはすごく幸せ。プロ６年目、一喜一憂せずに、試合に出られなくてもやることは変わらないと思っていた」と前を向く。昇降格のない百年構想リーグも、残り約２か月。「ウカウカしてはいられない。チームもいい状態ですし、自分も頑張らないと試合に絡んでいけない。より強い気持ちで臨んでいきたい」と奮い立たせた。（伊藤 明日香）