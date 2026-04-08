お笑いトリオ「パンサー」の向井慧が８日、都内で行われた映画「これって生きてる？」（ブラッドリー・クーパー監督、１７日公開）の特別試写イベントに登場した。

米ニューヨーク近郊で暮らす中年夫婦・アレックス（ウィル・アーネット）とテス（ローラ・ダーン）が結婚生活の行き詰まりに直面する中、アレックスが偶然立ったコメディーの舞台をきっかけに、人生や生き方を見つめ直していくヒューマンドラマ。普段はトリオで活動しているが、スタンダップコメディーである作品にちなんで１人で登場した向井は「いつも（自分の）右に声の大きいバカと左にヒゲがいるんですけど、不安は不安。我々のトリオはそれぞれ活動したりしてるんですけど、なんだかんだ心強い２人なのでちょっとさみしい」と本音を漏らした。

最近の癒やしを聞かれると、「給与明細を見ること」と回答。「我々の会社は（給与の振り込みが）毎月２５日なんですけど、給与明細を見て、スマホの計算アプリに入れて、先月からいくら増えてるかっていうのを感じた瞬間に癒やされます」と明かした。