新しい季節のヒントに♡ Ray㋲が見つけた【胸がときめく春アイテム】3選

少しずつあたたかくなってきて、おしゃれも気分も春モードにシフト中。そこで今回は、Ray㋲の三浦理奈・本田紗来・中川紅葉がときめいた「春らしいアイテム」を集めました。新学期に使えるアイテムやコスメまで幅広くご紹介。新しい季節のヒントを受け取って♡

Ray model clip vol.84 テーマ：わたしの見つけた春いちばん♡ なぜかワクワク待ち遠しい春の訪れ。Rayモデルたちは、お洋服やコスメ、自然のなかから“春”を見つけていました。今回は、そのときめきを少しおすそ分けします♡

Check! 三浦理奈 春コスメはfweeリップから明るいピンクが気分 「わたしが見つけた春コスメはfweeのリップ。発色のよさはもちろん保湿力がすごくて、めっちゃうるおいます。春服ともマッチしそうで、使うのが楽しみ♪」

Check! 本田紗来 ファミリアのトートバッグ春からの通学バッグはコレ♡ 「この春からの、大学生活にと一番買いしたA4サイズのトートバッグ。小さい頃から大好きなファミリアのもの♡ 赤いチェックが差し色になってくれるのもポイント高めです！」

Check! 中川紅葉 MILK TOUCHの春の新作リップ♡13番のカラーがお気に入り 「MILK TOUCHの新作リップ。生まれて初めてカラー診断をしてもらったんですが、1st ブルベ夏・2nd イエベ春とのことで、13番のカラーを重宝しています」

中川紅葉

三浦 理奈

Ray編集部 副編集長 小田和希子

本田紗来