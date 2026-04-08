なすなかにし、8年ぶりに宣材写真をリニューアル

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　お笑いコンビ・なすなかにしが約8年ぶりに宣材写真をリニューアルした。

【動画】8年ぶりに宣材写真をリニューアル…ドキュメンタリー調のなすなかにし

　撮影したのはかが屋・加賀翔。撮影の裏側はYouTube「なすなかの日常」で午後7時から配信された。衣装選びから撮影まで、ドキュメンタリー調で届ける。

　那須晃行は「やっと１人前のおじさんになりました。加賀くん本当にありがとう」とコメント。中西茂樹は「名カメラマンによって、宣材写真が生まれ変わりました。加賀くん、次は息子の七五三もお願いします」と感謝を伝えた。