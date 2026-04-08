乃木坂46川崎桜1st写真集、豪華な帯懸賞の数々発表 「アザーカットミニブック」先行カットも5枚公開
乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、購入者の中から抽選で当たる「アザーカットミニブック」の先行カットが5枚公開された。
【画像】川崎桜1st写真集『エチュード』帯懸賞一覧
帯懸賞特典の一つは、応募者の中から抽選で当選する「アザーカットミニブック」。写真集を手掛けたスタッフが集結し、全ページ撮り下ろすという気合の入った一冊になっている。写真集『エチュード』とはまた違ったコンセプトの川崎を見ることができ、抽選で1000人にプレゼントされる。
アザーカットミニブックのコンセプトは、「もし“あの日”川崎桜が乃木坂46のオーディションを受けていなかったら」。乃木坂46 5期生オーディションでは、応募者の殺到により公式サイトのサーバーがダウンし、締め切りが1日延長された。このニュースをきっかけに応募した川崎だが、もしその“延長の1日”がなかった場合、どのような人生を歩んでいたのか。そんな“もう一つの可能性”をテーマに撮り下ろされている。
幼少期から続けているスケートに打ち込む姿や、アイスを買って外で食べる様子など、一人の大学生として気ままに過ごす日常を切り取った内容となっている。撮影は、実際に川崎が通っていた新横浜のスケートリンクでも行われた。
ほかにも、「直筆サイン入り超特大B0サイズポスター」「さくたんが選んだフランスのお土産」「写真集撮影中に自撮りした”直筆サイン入り”チェキ」という、合計1028人に当たる豪華な帯懸賞となっている。
【画像】川崎桜1st写真集『エチュード』帯懸賞一覧
帯懸賞特典の一つは、応募者の中から抽選で当選する「アザーカットミニブック」。写真集を手掛けたスタッフが集結し、全ページ撮り下ろすという気合の入った一冊になっている。写真集『エチュード』とはまた違ったコンセプトの川崎を見ることができ、抽選で1000人にプレゼントされる。
幼少期から続けているスケートに打ち込む姿や、アイスを買って外で食べる様子など、一人の大学生として気ままに過ごす日常を切り取った内容となっている。撮影は、実際に川崎が通っていた新横浜のスケートリンクでも行われた。
ほかにも、「直筆サイン入り超特大B0サイズポスター」「さくたんが選んだフランスのお土産」「写真集撮影中に自撮りした”直筆サイン入り”チェキ」という、合計1028人に当たる豪華な帯懸賞となっている。