＜義姉、ウチを学童扱い？＞巻き込まないで！「同じ孫なのに格差」義母にも責められ…【第4話まんが】
私（チカ）は夫のヒロキと小学1年生の娘のサヤと暮らしています。サヤは平日週2回学童で、残りの週3日は帰宅します。夫には姉（レイコちゃん）がおり、その娘のコハルちゃんは同じ小学校の1年生。けれど最近、コハルちゃんが学童へ行かずにサヤについてくることが続きます。困った私はその日、レイコちゃんの夫であるダイスケくんに連絡して迎えにきてもらいました。するとコハルちゃんは「サヤちゃんの家に行くようママに言われた」と言い出したのです。
レイコちゃんが何を考えているのかさっぱり分かりません。けれどこれ以上私にできることはないし、他人である私が口出しすることでもありません。ダイスケくんもいるから、きっと大丈夫でしょう。帰宅した夫に一連の出来事を話すと……。
夫によるとレイコちゃんは自己中心的な性格。「姉ちゃんならやりそう」という言葉が返ってきました。すると私の携帯に義母から着信がありました。私が出ると、なぜか義母は「どういうつもり！？」とものすごい勢いで怒ってきたのです。
勝手に学童に行かずにわが家に来てしまうコハルちゃん。これ以上はどうしてあげることもできなかったため、ダイスケくんを頼りました。すると週5回だったはずのコハルちゃんの学童が、サヤと同じ週2回になっていたことが判明しました。
コハルちゃんを私に任せるつもりで変更手続きをしたようですが、そんなこと聞いていません。いったいレイコちゃんは何を考えているのでしょうか。しかもなぜか義母からは「チカさんが向こうのご家族に告げ口なんてするから」と激しい怒りをぶつけられてしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
レイコちゃんが何を考えているのかさっぱり分かりません。けれどこれ以上私にできることはないし、他人である私が口出しすることでもありません。ダイスケくんもいるから、きっと大丈夫でしょう。帰宅した夫に一連の出来事を話すと……。
夫によるとレイコちゃんは自己中心的な性格。「姉ちゃんならやりそう」という言葉が返ってきました。すると私の携帯に義母から着信がありました。私が出ると、なぜか義母は「どういうつもり！？」とものすごい勢いで怒ってきたのです。
勝手に学童に行かずにわが家に来てしまうコハルちゃん。これ以上はどうしてあげることもできなかったため、ダイスケくんを頼りました。すると週5回だったはずのコハルちゃんの学童が、サヤと同じ週2回になっていたことが判明しました。
コハルちゃんを私に任せるつもりで変更手続きをしたようですが、そんなこと聞いていません。いったいレイコちゃんは何を考えているのでしょうか。しかもなぜか義母からは「チカさんが向こうのご家族に告げ口なんてするから」と激しい怒りをぶつけられてしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子