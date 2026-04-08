【バツ2男と結婚します！？】元夫はマザコンでシスコン！思い出したくもない＜第7話＞#4コマ母道場
誰にだって、掘り返されたくない黒歴史のひとつやふたつはあるものではないでしょうか。ましてそれが、自分ひとりだけの問題ではない出来事だったとしたら……相手のことを思えば、できるだけ秘密にしておきたいもの。でも、事情があって「どうしても知りたい」と迫る人が現れたら？ あなたなら、話しますか？ それとも話しませんか？
第7話 私の黒歴史【ユキナの気持ち】
【編集部コメント】
自らの結婚を「黒歴史」と言ってしまうほど酷かった、ユキナさんとマサユキさんの結婚生活。これで義実家がとんでもない人たちであるということと、マサユキさんが極度のマザコン、シスコンだということが分かりました。とはいえ、人の悪口みたいなことを告げるのは抵抗があるユキナさん。でも言わないと古くからの知人（仮）であるルカさんはマサユキさんと結婚してしまう……。どうするべきか、悩むユキナさんなのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第7話 私の黒歴史【ユキナの気持ち】
【編集部コメント】
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび