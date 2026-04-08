8日(水)は各地で日差しが届きましたが、この時期としては空気が冷たくなりました。最高気温は、新潟市中央区で14.1℃、上越市高田では13.1℃を観測しました。昨日の寒さは解消しましたが、それでもこの時期としては2℃前後低いところが多くなりました。



8日(水)はお天気だったので、サクラを写真におさめた方も多かったのではないでしょうか。



◆各地のサクラリポート

まずは、燕市からです。雲ひとつない青空に淡いピンク色がとっても映えています。「青空のもと、まさに見ごろ」ということで、顔がほころんでしまうほどの美しさです。



続いては、新潟市西蒲区からです。「農業大学校の花堤(はなつつみ)。今年も見事に咲いています」とこちらも笑顔です。



昨日の寒さもあってか、満開のところも花が長持ちしているみたいです。さて、あすも晴れる時間が長くなりそうです。



◆9日(木)午前9時の予想天気図

本州付近は広く高気圧に覆われる見込みです。このため、県内も日中いっぱいはおおむね晴れるでしょう。夕方以降は次第に雲が広がりますが、広い範囲での天気のくずれはなさそうです。



晴天が続くことでかなり空気が乾燥しそうですので、火の取り扱いには十分注意してください。



そして、9日(木)の日中は今日より大幅に気温が上がりそうです。



◆9日(木)の予想最高気温

20℃前後のところが多く、今日と比べると8℃くらい高くなるでしょう。各地とも昼間は汗ばむ陽気になりますので、厚着をしすぎないようにご注意ください。



9日(木)はお花見日和になりそうですから、サクラの開花状況も見ておきましょう。



◆サクラ開花情報

平地では咲き進んでいて広く満開を迎えているほか、大河津分水の桜並木や柏崎市の赤坂山公園も7分咲きになっています。そして、湯沢中央公園も咲き始めの便りが届きました。



サクラ前線は徐々に山沿いに広がりつつあるようです。