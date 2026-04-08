九州・沖縄のグルメを一堂に集めた人気の物産展が、新潟伊勢丹で始まりました。



ホックホクの焼き芋にカラっと揚がった博多名物の『とりかわ』、そして肉厚の和牛を使ったご当地バーガーなど選りすぐりの逸品が並びます。8日から始まった『初夏の大九州・沖縄展』。今回は50店舗がそろい、開店直後からにぎわっていました。



こちらは、鮎の出汁で炊いたご飯に鮎の塩焼きが1匹丸ごと乗ったお弁当。熊本から初出店です。



注目は、こちらも初出店となる福岡のりんご飴専門店『Apple Dice』のりんご飴。飴にこだわり、紅茶やチョコレートなどさまざまな味が楽しめます。とくに人気なのが、青い見た目が特徴の〝毒りんご〟。



■髙橋泉アナウンサー

「飴がサクサクです。ジュワーっとみずみずしいりんごの甘さが口いっぱいに広がります。」



■新潟伊勢丹食品催事バイヤー 小籏大祐さん

「九州・沖縄各県のおいしいものをたくさん取りそろえていますので、ぜひお越しいただきましてその場でお召し上がいただいたり、家族で楽しんでいただければ。」



『初夏の大九州・沖縄展』は、新潟伊勢丹で13日(月)まで開かれています。