9日は朝晩と日中の寒暖差が大きくなりそう 服装で調整を【これからの天気(4月8日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
9日(木)は、絶好のお花見日和になりそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越に霜注意報、中越と上越の雪が残る地域にナダレ注意報が出ています。
◆4月9日(木)の天気
・上越地方
日中いっぱいはカラっとした晴天になるでしょう。
最高気温は18～20℃の予想で、今日より6℃くらい高くなりそうです。
・中越地方
朝は晴れてグッと冷えるため、霜が降りるところがあるでしょう。
一方、日中はグングン気温が上がり、所々で20℃を超える見込みです。
・長岡市と三条市周辺
朝から日差しがたっぷり届くでしょう。
空気が乾燥しますので、火の取り扱いにはご注意ください。
最高気温は21℃前後まで上がりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
昼過ぎまでは晴れて季節先取りの暖かさになるでしょう。
ただ、夕方以降は次第に雲が広がり、夜遅くは佐渡でにわか雨の可能性があります。
・下越：村上市から聖籠町
日中は、各地で青空が広がるでしょう。
最高気温は20℃前後のところが多く、GWごろの暖かさになりそうです。
◆風と波
佐渡では日中、風が出る時間がありそうです。
波の高さは、上越ではじめ1m、下越と佐渡でのち1.5mの予想です。
◆週間予報
10日(金)は雨の一日で、次第に風も強まるでしょう。
11日(土)は、午前を中心に雨が降りそうです。
一方、12日(日)と13日(月)は天気が回復し汗ばむ陽気になるでしょう。
9日(木)は、朝晩と日中の寒暖差が大きくなりそうです。服装でうまく調節をするようにしてください。
9日(木)は、絶好のお花見日和になりそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越に霜注意報、中越と上越の雪が残る地域にナダレ注意報が出ています。
◆4月9日(木)の天気
・上越地方
日中いっぱいはカラっとした晴天になるでしょう。
最高気温は18～20℃の予想で、今日より6℃くらい高くなりそうです。
・中越地方
朝は晴れてグッと冷えるため、霜が降りるところがあるでしょう。
一方、日中はグングン気温が上がり、所々で20℃を超える見込みです。
・長岡市と三条市周辺
朝から日差しがたっぷり届くでしょう。
空気が乾燥しますので、火の取り扱いにはご注意ください。
最高気温は21℃前後まで上がりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
昼過ぎまでは晴れて季節先取りの暖かさになるでしょう。
ただ、夕方以降は次第に雲が広がり、夜遅くは佐渡でにわか雨の可能性があります。
・下越：村上市から聖籠町
日中は、各地で青空が広がるでしょう。
最高気温は20℃前後のところが多く、GWごろの暖かさになりそうです。
◆風と波
佐渡では日中、風が出る時間がありそうです。
波の高さは、上越ではじめ1m、下越と佐渡でのち1.5mの予想です。
◆週間予報
10日(金)は雨の一日で、次第に風も強まるでしょう。
11日(土)は、午前を中心に雨が降りそうです。
一方、12日(日)と13日(月)は天気が回復し汗ばむ陽気になるでしょう。
9日(木)は、朝晩と日中の寒暖差が大きくなりそうです。服装でうまく調節をするようにしてください。