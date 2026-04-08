これからの気象情報です。

9日(木)は、絶好のお花見日和になりそうです。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越に霜注意報、中越と上越の雪が残る地域にナダレ注意報が出ています。



◆4月9日(木)の天気

・上越地方

日中いっぱいはカラっとした晴天になるでしょう。

最高気温は18～20℃の予想で、今日より6℃くらい高くなりそうです。



・中越地方

朝は晴れてグッと冷えるため、霜が降りるところがあるでしょう。

一方、日中はグングン気温が上がり、所々で20℃を超える見込みです。



・長岡市と三条市周辺

朝から日差しがたっぷり届くでしょう。

空気が乾燥しますので、火の取り扱いにはご注意ください。

最高気温は21℃前後まで上がりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

昼過ぎまでは晴れて季節先取りの暖かさになるでしょう。

ただ、夕方以降は次第に雲が広がり、夜遅くは佐渡でにわか雨の可能性があります。



・下越：村上市から聖籠町

日中は、各地で青空が広がるでしょう。

最高気温は20℃前後のところが多く、GWごろの暖かさになりそうです。



◆風と波

佐渡では日中、風が出る時間がありそうです。

波の高さは、上越ではじめ1m、下越と佐渡でのち1.5mの予想です。



◆週間予報

10日(金)は雨の一日で、次第に風も強まるでしょう。

11日(土)は、午前を中心に雨が降りそうです。

一方、12日(日)と13日(月)は天気が回復し汗ばむ陽気になるでしょう。



9日(木)は、朝晩と日中の寒暖差が大きくなりそうです。服装でうまく調節をするようにしてください。