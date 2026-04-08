道路標示に関する法令が一部改正され、横断歩道の白線の間隔を拡大できるようになりました。JR新潟駅前に設置された新しい横断歩道を視覚障がい者が体験しました。



■白井希咲記者

「JR新潟駅前にあるこちらの新しい横断歩道。白線同士の間隔が90cmと、従来のものより倍の広さになっています。そして、白線の本数も少なくなっています。」



3月、白線の間隔を拡大した横断歩道がJR新潟駅万代口に2カ所設置されました。従来、白線同士の間隔は45～50cmと決められていましたが、道路標示に関する法令が一部改正され最大90cmまで拡大できるようになりました。



■新潟中央警察署 山田展史交通課長

「設置管理にかかる費用の合理化などの観点を踏まえ、必要な塗料が減ることがメリットのひとつとして挙げられる。」



8日は、視覚障がい者9人が横断に支障がないか確認しました。白線の間隔を広げた横断歩道は、音響式信号機と横断歩道上で視覚障がい者の補助となるエスコートゾーンがあるところに設置が検討される方針です。



■横断体験をした 渡辺栄一さん

「私の視力のなかでは、現行の横断歩道とほとんど差がなく見えた。」



■県視覚障害者福祉協会 木村弘美理事長

「音響式信号機・エスコートゾーン・点字ブロックがきちんと連続性があって使えることが分かれば大丈夫かと思った。」



県警は、今後の設置予定について「関係者の意見を踏まえ慎重に検討したい」としています。