８日の東京株式市場では米国とイランが２週間の停戦で合意したことが好感され、日経平均株価（２２５種）の終値は前日比２８７８円８６銭（５・３９％）高の５万６３０８円４２銭となった。

上昇幅は史上３番目の大きさで、３月３日以来、約１か月ぶりに５万６０００円台を回復した。

トランプ米大統領は日本時間８日朝、イランへの攻撃を２週間停止するとＳＮＳで表明し、原油の先物価格が急落した。これを受けた東京市場では取引開始直後から買い注文が膨らみ、東証プライム銘柄の９割近くが上昇。特に半導体関連や非鉄金属といった業種の値上がりが大きかった。

８日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比１円６６銭円高・ドル安の１ドル＝１５８円２０〜２２銭で大方の取引を終えた。イラン情勢の緊迫化で進んでいた「有事のドル買い」が薄れ、ドルを売って円を買う動きが進んだ。

７日夜のニューヨーク原油先物市場では、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の５月渡し価格が一時、１バレル＝９１ドル台まで急落した。７日午前には、米国とイランの戦闘悪化の懸念から１１７ドル台まで上昇する場面もあったが、そこから２３％下落した。トランプ氏がイランへの攻撃を停止すると表明し、中東からの原油の供給が回復するとの期待が広がった。

８日のニューヨーク株式市場では、ダウ平均株価（３０種）が大幅に上昇して取引が始まり、上げ幅は一時、前日終値比で１４００ドルを超えた。