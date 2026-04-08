声優の安元洋貴と白石晴香がパーソナリティ！週替わりで登場するゲストとのトーク！

リスナーのみなさんからのリクエストを中心に集計したアニメ、ゲーム、声優、特撮に関するナンバーのオリジナルチャートを発表していく1時間のミュージックプログラム、

「A＆Gメディアステーション FUN MORE TUNE」！

4月4日のゲストはDayRe:の相川奏多さん、橘美來さん！

2nd EP『刹那的ロマンティック』について伺いました。

「制作しますということだけ先に伺って、数ヶ月後にタイトル会議があって。私たちも案を出すためにコンセプトの説明を受けて。『刹那的ロマンティック』は選択をし続ければ、それは永遠の青春だよねというテーマがこもったタイトルになっております。青春っていうのもあって、ちょっと青いパッケージになってます（相川、橘）」

今作には全5曲を収録。楽曲ごとに大きく雰囲気が異なる点も特徴のひとつです。リード曲の『刹那的ロマンティック』はコンセプトを最も濃く体現したナンバー。「EPを通して伝えたいことが詰まってる曲になってますね。私こそが青春だって言ってるんで、歌詞で（相川）」

2曲目の『ヒトリ狼』は「疾走感のある、駆け抜けていくようなサウンドで凄くかっこよくて、歌ってて自分もちょっと自信がつくというか、1人でも大丈夫だぞっていう。私は結構1人で突っ走るけど、急に心が折れて人にドンともたれかかるタイプなので、この曲を歌ってる時だけは1人でもやれるぞっていう気持ちになれる（橘）」

レコーディングについては、1st EPからの変化があったそうです。「1st EPの時は固定だった。私が最初で1人ずつ録るって形だったんですけど、2ndは意外とランダムだったり、曲のコンセプトに合わせてこの人が最初の方がいいとかもあったのかなと感じてるんですけど（相川、橘）」

3曲目の『プラチナ』は、ピアノが印象的な切ないナンバー。「私は宮沢小春と対になる歌詞割が多くて。宮沢の歌声が凄い透き通ってて、触れたらパッと弾けてなくなっちゃいそうな儚さがあって大好きなんですけど、それの対になるって聞いて“どうしよう…”みたいな。私はどちらかというとパワー系なんで、ちょっと戸惑いながらも、レコーディングの時にいろいろなパターンがあるなと思ったので、準備して練り上げながら作り上げました（橘）」

4曲目の『クラキュラJump』はジェットコースターのような楽曲。「最初に慣らしというか、一旦全部歌って、じゃあ自分のパートを録っていきましょうと。5人いるパワーを感じるというか。5人だからこそ出来ることだなと思います。楽しかったです（相川）」「この曲はスパイスであざとめもあるなと思って。私は結構あざとめも得意なので…自認あざとめ（笑）。そういうスパイスも入れながら楽しくレコーディングさせて頂きました（橘）」

EPのラストを飾る『Here We Run』は事務所の先輩、TrySailの夏川椎菜さんが作詞、雨宮天さんが作曲、麻倉ももさんが振りつけを担当しています。「なんか泣いちゃいそうなんですよ、振り付け。ちょっと目が合ったり、メンバーと肩組んで一緒に。麻倉さん直々に振り入れして頂いて。緊張しながら“ここってどうなんですかね”って（相川、橘）」

レコーディングには夏川さん、雨宮さんも同席されたそうです。「ディレクションを受けた感想としては、やっぱり普段歌われている側の方からのディレクションなので、より実践的というか。凄く参考になりました（相川）」

5月5日にはデビュー1周年記念ライブを控えているDayRe:の相川奏多さん、橘美來さん！2nd EP『刹那的ロマンティック』はDayRe:にとってどんな作品になったのでしょうか？

「私たち、年代的にもデビューもコロナと重なっていたりして、なんかあの頃、羨ましく見えていたものを今取り返せてるような気がして、それこそ青春だなと感じています（相川）」「本当それぞれ個性豊かな楽曲たちが集まって、たくさんの力を借りて、凄く素敵な2nd EPになってると思うので、早くみなさんに手に取っていただきたいなってね、思うような作品になっております（橘）」