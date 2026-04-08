乃木坂46川崎桜、スラリと伸びた足を披露 「アザーカットミニブック」先行カット公開【エチュード】
【モデルプレス＝2026/04/08】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、購入者の中から抽選で当たる「アザーカットミニブック」の先行カットが5枚公開された。
【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、スラリと伸びた美脚を披露
帯懸賞特典の1つは、応募者の中から抽選で当選する「アザーカットミニブック」。写真集を手掛けたスタッフが集結し、全ページ撮り下ろすという気合の入った1冊となっている。写真集『エチュード』とはまた違ったコンセプトの川粼を見ることができ、抽選で1000人にプレゼントされる。
アザーカットミニブックのコンセプトは、「もし“あの日”川粼桜が乃木坂46のオーディションを受けていなかったら」。乃木坂46・5期生オーディションでは、応募者の殺到により公式サイトのサーバーがダウンし、締め切りが1日延長された。このニュースをきっかけに応募した川崎だが、もしその“延長の1日”がなかった場合、どのような人生を歩んでいたのか。そんな“もう1つの可能性”をテーマに撮り下ろされている。
幼少期から続けているスケートに打ち込む姿や、アイスを買って外で食べる様子など、1人の大学生として気ままに過ごす日常を切り取った内容となっている。撮影は、実際に川崎が通っていた新横浜のスケートリンクでも行われた。他にも、直筆サイン入り超特大B0サイズポスター、“さくたん”が選んだフランスのお土産、写真集撮影中に自撮りした「直筆サイン入り」チェキという、合計1028人に当たる豪華な帯懸賞となっている。
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
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◆川崎桜「アザーカットミニブック」先行カット公開
帯懸賞特典の1つは、応募者の中から抽選で当選する「アザーカットミニブック」。写真集を手掛けたスタッフが集結し、全ページ撮り下ろすという気合の入った1冊となっている。写真集『エチュード』とはまた違ったコンセプトの川粼を見ることができ、抽選で1000人にプレゼントされる。
幼少期から続けているスケートに打ち込む姿や、アイスを買って外で食べる様子など、1人の大学生として気ままに過ごす日常を切り取った内容となっている。撮影は、実際に川崎が通っていた新横浜のスケートリンクでも行われた。他にも、直筆サイン入り超特大B0サイズポスター、“さくたん”が選んだフランスのお土産、写真集撮影中に自撮りした「直筆サイン入り」チェキという、合計1028人に当たる豪華な帯懸賞となっている。
◆川崎桜、1stソロ写真集「エチュード」
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
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