あの、タイトミニドレスから美脚スラリ「オーラ凄い」「脚長すぎて二度見」
【モデルプレス＝2026/04/08】アーティストのあのが4月6日、自身のInstagramを更新。タイトなミニドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】紅白出演美女「脚長すぎて二度見」タイトミニドレスから美脚
4月9日より配信がスタートされるDMM TV オリジナルドラマ「外道の歌 SEASON2」に、近野智夏役で出演しているあの。同ドラマの完成披露試写会の際の写真を多数投稿し、ステージ場でキャストが勢揃いした集合写真や、主役のカモを演じる俳優の窪塚洋介との2ショットとともに、ソロショットも公開している。グレーブルーのシャギーなタイトのミニドレスからは、スラリと美しい脚が際立っている。
あのは「漫画にもドラマにも胸打たれ、なんとseason2からこの作品に携われたこと、とても嬉しいです」と作品への想いを綴っている。
この投稿は「異次元級の美脚」「脚長すぎて二度見」「窪塚さんと2人でオーラ凄い」「透明感レベチ」「スタイル良すぎて何度も見ちゃう」「可愛いと美しいの理想的な合体」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】紅白出演美女「脚長すぎて二度見」タイトミニドレスから美脚
◆あの、タイトなミニドレス姿公開
4月9日より配信がスタートされるDMM TV オリジナルドラマ「外道の歌 SEASON2」に、近野智夏役で出演しているあの。同ドラマの完成披露試写会の際の写真を多数投稿し、ステージ場でキャストが勢揃いした集合写真や、主役のカモを演じる俳優の窪塚洋介との2ショットとともに、ソロショットも公開している。グレーブルーのシャギーなタイトのミニドレスからは、スラリと美しい脚が際立っている。
◆あのの投稿に反響
この投稿は「異次元級の美脚」「脚長すぎて二度見」「窪塚さんと2人でオーラ凄い」「透明感レベチ」「スタイル良すぎて何度も見ちゃう」「可愛いと美しいの理想的な合体」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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