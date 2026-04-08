大相撲春場所を全休した幕下・宮乃風（中村）が８日、東京・墨田区の部屋の稽古で、すり足などの基礎運動などで汗を流した。

宮乃風は１月の初場所６日目から途中休場。続く春場所も全休していた。左腕の三頭筋の腱を断裂し、初場所後に手術をしていたという。術後はリハビリを重ね、２月下旬から基礎運動を中心に稽古を再開させた。復帰時期については「状況を見てという感じになるが、５月か７月です」と明かした。

春場所期間中は大阪には同行せず、墨田区の部屋に残って独自で調整をしてきた。週２回は神奈川の２００段以上ある階段へ行き、上り下りするダッシュで下半身を鍛えた。同トレーニングには柔道日本代表で、４日の全日本選抜体重別選手権男子８１キロ級を制した藤原崇太郎らも参加。同じ日体大出身で、他競技で活躍するトップアスリートと汗を流し、「本当にきつかったが、この前は藤原崇太郎も優勝して、いい波に乗っています」と、明るい表情で話した。

復帰へ向けては「（左腕が）細くなってしまった。まずはそこの筋力を戻さないといけない」と、復活へのステップを着実に踏んでいく。