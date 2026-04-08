片寄涼太、大手町「星のや東京」で癒しの休日 都会の宿で新たな旅の形提示
GENERATIONSの片寄涼太が、9日放送のBS12トゥエルビ『シャイニングタイム-週末大人の趣味時間-』（後6：30〜後7：00）に出演する。都会にいながら心を満たす“新しい旅”をテーマに、大手町の日本旅館「星のや東京」で癒しの時間を体験する。
高層ビルの屋上での剣術稽古を体感する片寄涼太
同番組は、大橋大記がMCを務め、LDH所属の豪華ゲストと共に「シャイニングなひととき」を探るドキュメント・バラエティ。アウトドアのような“動”の趣味から、コーヒーやワインといった“静”の趣味まで、成熟した大人の知的好奇心を刺激する体験を紹介する内容となっている。
今回のテーマは「遠くへ行かない大人の旅」。片寄は都心にありながら非日常を味わえる宿を訪れ、「都会の喧騒を離れるのが旅行」という従来の価値観に一石を投じる。高層ビルの屋上での剣術稽古や、美食、天然温泉などを通じ、移動を伴わずとも心を解きほぐせる時間のあり方を体感していく。
アーティスト・俳優として国内外で活動する片寄は、近年も多方面で活躍を広げており、本番組ではその素顔に近いリラックスした一面も見どころとなる。大橋との軽妙なやり取りの中で、大人の休日の過ごし方について新たな視点を提示する。
番組はBS12トゥエルビで全国無料放送される。都会にいながら上質な時間を楽しむという新しいライフスタイルの提案に注目だ。
高層ビルの屋上での剣術稽古を体感する片寄涼太
同番組は、大橋大記がMCを務め、LDH所属の豪華ゲストと共に「シャイニングなひととき」を探るドキュメント・バラエティ。アウトドアのような“動”の趣味から、コーヒーやワインといった“静”の趣味まで、成熟した大人の知的好奇心を刺激する体験を紹介する内容となっている。
アーティスト・俳優として国内外で活動する片寄は、近年も多方面で活躍を広げており、本番組ではその素顔に近いリラックスした一面も見どころとなる。大橋との軽妙なやり取りの中で、大人の休日の過ごし方について新たな視点を提示する。
番組はBS12トゥエルビで全国無料放送される。都会にいながら上質な時間を楽しむという新しいライフスタイルの提案に注目だ。