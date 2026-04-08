藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が糸谷哲郎八段（37）を挑戦者に迎える第84期名人戦7番勝負第1局は8日、東京都文京区「ホテル椿山荘東京」で1日目が始まり午後6時35分、先手・糸谷が39手目を封じて指し掛けた。30手台の封じ手は昨年10月の竜王戦第1局以来、半年ぶりというスローペースになった。

戦型は横歩取り。初手から2手連続、1筋の端歩を伸ばすという変化球を投じた糸谷に対し、藤井は自然に対応。歩を交換した飛車でさらに横歩を取って戦型が決まった。持ち時間9時間から糸谷が2時間5分、藤井が46分消費した午前は結局18手しか進まなかった。

初手から前例の少ない力戦へ踏み込んだ糸谷に歩調を合わせるように、午後は藤井も一手一手に時間を使って指し進める。2筋から王頭の5筋へ飛車を旋回させた糸谷に藤井は1時間12分、長考。高飛車を2段目へ引き上げる重苦しいやりとりの末、38手まで進んで糸谷が53分考えて封じ手の意思表示をした。

早指しの糸谷に長考派の藤井。普段の対局姿勢とは真逆の進行になった。1日目の消費時間は糸谷が4時間47分で藤井は3時間半と依然1時間以上の差がついている。

2日目は9日午前9時から同所で指し継がれる。