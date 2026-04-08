千葉ジェッツのインサイドに危機…クエンティン・ミロラ・ブラウンが座骨神経痛で離脱

B1東地区の千葉ジェッツは4月8日、クエンティン・ミロラ・ブラウンが座骨神経痛と診断されたことを発表した。

アメリカ出身で、フィリピンとアメリカの2つの国籍を持つブラウンは、現在25歳で208センチ111キロの体格を誇るセンター。NCAAディビジョン1のライス大学、ヴァンダービルト大学、シタデル大学で経験を積み、フィリピン大学を卒業後はマカオ・ブラックベアーズに籍を置いていた。

12月28日に行われた長崎ヴェルカ戦でジョン・ムーニー、マイケル・オウが負傷とインサイドが手薄になっていた千葉Jに1月23日付で加入。フィリピン代表としても活動しながら、今シーズンここまで16試合に出場し、1試合平均16分6秒のプレータイムで4.5得点3.4リバウンドをマークしていた。3月29日のアルティーリ千葉戦で負傷し、座骨神経痛と診断を受けた。今後については、チームドクター、アスレティックトレーナーと協議のもと、復帰に向け全力でサポートするという。

昨日7日に、アルバルク東京への期限付き移籍を終了したマイケル・オウを自由交渉リストに公示していた千葉J。インサイドの要であるジョン・ムーニーも右手首の負傷によりインジュアリーリスト入りしており、シーズン終盤戦で再びインサイドが手薄となる危機を迎えている。

【動画】フィリピン代表も担うオウのプレー集