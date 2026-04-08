岡山県内の22の県立高校で入学式がきょう（8日）開かれました。新入生たちが、これから始まる高校生活に向けて気持ちを新たにしていました。

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新入生320人が晴れの日を迎えた岡山市北区の岡山一宮高校です。式では、山田裕史校長が、「主体的に学び、行動する自立した人を目指して」と激励したあと、新入生代表の平井聖汰さんが誓いの言葉を述べました。

（新入生代表 平井聖汰さん）

「学業だけでなく、さまざまなことに挑戦し続け、仲間とともに常に前へ進み続けてまいります」

また、伊原木知事も出席し、新入生へ祝福の言葉を贈りました。

（新入生）

「将来看護師になりたいので、勉強もしつつ部活も頑張って、文武両道でやっていきたいです」

「新しい学校のこれから仲良くなっていける人を探して、3年間頑張っていきたいと思います」

岡山県内の県立高校では、あす（9日）以降に入学式が行われるところもあり、あわせて約1万人の生徒が新たな生活への一歩を踏み出します。