アイドルグループ・乃木坂46の川崎桜（※崎＝たつさき）1st写真集『エチュード』（4月14日発売／新潮社）より、購入者の中から抽選で当たる「アザーカットミニブック」の先行カットが公開された。

【画像】乃木坂46 川崎桜1st写真集、アザーカットミニブックの先行カット

本書は、五期生・川崎にとって初の写真集。フランスのニースとパリの2都市で撮影され、初々しい表情から、撮影が進むにつれて徐々に開放的になっていく変化も見どころである。大人びた一面と無垢な一面、その両方の魅力を感じられる、22歳の川崎の“今”を切り取った一冊に仕上がっている。

坂道グループの写真集では恒例となっている、帯に付属する応募券による懸賞企画。本作でも応募特典の一つとして「アザーカットミニブック」が用意されており、応募者の中から抽選で当選者に1000人に贈られる。同ミニブックは、写真集『エチュード』を手がけたスタッフが再集結し、全ページ撮り下ろしで制作された意欲作。写真集本編とは異なるコンセプトで、川粼の新たな一面を捉えた一冊となっている。

本ミニブックのコンセプトは、「もし“あの日”川崎桜が乃木坂46のオーディションを受けていなかったら」。5期生オーディションは、応募者の殺到により公式サイトのサーバーがダウンし、応募締め切りが1日延長された経緯がある。川崎はそのニュースをきっかけに応募したが、もし“延長の1日”がなかった場合、どのような人生を歩んでいたのか――そんな“もう一つの可能性”をテーマに撮影された。

内容は、幼少期から続けているスケートに打ち込む姿や、アイスを買って外で食べる様子など、一人の大学生として過ごす自然体の日常を切り取ったもの。撮影は、実際に川崎が通っていた新横浜のスケートリンクでも行われた。

そのほかにも、直筆サイン入りの超特大B0サイズポスターや、川崎が選んだフランス土産、写真集撮影中に自撮りした直筆サイン入りチェキなどが用意されており、合計1028人に当たる豪華な帯懸賞となっている。 （文＝リアルサウンド編集部）