4月1日に通行が再開されたばかりの「弥彦山スカイライン」で･･･

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4月5日、弥彦村の『弥彦山スカイライン』で乗用車が釘を踏んでパンクする被害が相次ぎました。1日に通行した乗用車のタイヤもパンクし、釘のようなものが刺さっていたことがわかりまりました。

警察によりますと、5日午前9時すぎ、弥彦山スカイラインの山頂駐車場を訪れた人から「釘のようなものが車に刺さっている」と110番通報がありました。その後も通報が相次ぎ、警察が確認しているだけで7台以上のタイヤに釘のようなものが刺さっていたということです。

こちらは、県内に住む男性の乗用車のタイヤ。釘のようのものが刺さっています。男性は4月1日に弥彦山スカイラインの山頂付近を訪れました。右側の後ろのタイヤに異変を感じたのは翌日、仕事から帰る途中でした。

■タイヤがパンクした男性
「後ろのほうから道路に対する音がうるさくなったのに気がつき、何かおかしいと思って後ろをみたらパンクしていた。(Q.何が刺さっていた？)プラスドライバーで使うネジ。」

さらに、左側の後ろのタイヤもパンクしているが見つかりました。

弥彦山スカイラインは山頂付近まで上がれる約17kmのドライブコースで、日本海を一望できるスポットとして知られています。冬の閉鎖期間を終え、4月1日に通行が再開されたばかりでした。誰かが故意に落としたのか誤って落ちたのかは分かっていません。

■タイヤがパンクした男性
「山のなかなので、もしうっかりパンクして崖に落ちたら取り返しがつかなくなる。」

警察が、引き続き捜査をしています。