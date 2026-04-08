「もしうっかりパンクして崖に落ちたら･･･」乗用車がクギを踏んでパンクする被害【新潟･弥彦村】
4月5日、弥彦村の『弥彦山スカイライン』で乗用車が釘を踏んでパンクする被害が相次ぎました。1日に通行した乗用車のタイヤもパンクし、釘のようなものが刺さっていたことがわかりまりました。
警察によりますと、5日午前9時すぎ、弥彦山スカイラインの山頂駐車場を訪れた人から「釘のようなものが車に刺さっている」と110番通報がありました。その後も通報が相次ぎ、警察が確認しているだけで7台以上のタイヤに釘のようなものが刺さっていたということです。
こちらは、県内に住む男性の乗用車のタイヤ。釘のようのものが刺さっています。男性は4月1日に弥彦山スカイラインの山頂付近を訪れました。右側の後ろのタイヤに異変を感じたのは翌日、仕事から帰る途中でした。
■タイヤがパンクした男性
「後ろのほうから道路に対する音がうるさくなったのに気がつき、何かおかしいと思って後ろをみたらパンクしていた。(Q.何が刺さっていた？)プラスドライバーで使うネジ。」
さらに、左側の後ろのタイヤもパンクしているが見つかりました。
弥彦山スカイラインは山頂付近まで上がれる約17kmのドライブコースで、日本海を一望できるスポットとして知られています。冬の閉鎖期間を終え、4月1日に通行が再開されたばかりでした。誰かが故意に落としたのか誤って落ちたのかは分かっていません。
■タイヤがパンクした男性
「山のなかなので、もしうっかりパンクして崖に落ちたら取り返しがつかなくなる。」
警察が、引き続き捜査をしています。
警察によりますと、5日午前9時すぎ、弥彦山スカイラインの山頂駐車場を訪れた人から「釘のようなものが車に刺さっている」と110番通報がありました。その後も通報が相次ぎ、警察が確認しているだけで7台以上のタイヤに釘のようなものが刺さっていたということです。
こちらは、県内に住む男性の乗用車のタイヤ。釘のようのものが刺さっています。男性は4月1日に弥彦山スカイラインの山頂付近を訪れました。右側の後ろのタイヤに異変を感じたのは翌日、仕事から帰る途中でした。
■タイヤがパンクした男性
「後ろのほうから道路に対する音がうるさくなったのに気がつき、何かおかしいと思って後ろをみたらパンクしていた。(Q.何が刺さっていた？)プラスドライバーで使うネジ。」
さらに、左側の後ろのタイヤもパンクしているが見つかりました。
■タイヤがパンクした男性
「山のなかなので、もしうっかりパンクして崖に落ちたら取り返しがつかなくなる。」
警察が、引き続き捜査をしています。