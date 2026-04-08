進学やクラス替えなど、子どもたちにとってはさまざまな環境の変化がある 年度替わりの4月。

進学や新しい学年での生活を楽しみにする一方、学校に行くことをためらう子どもたちも増えています。

文部科学省の調査によりますと、2024年度の県内公立学校の不登校児童・生徒の数は、過去最多の4113人で、9年連続で増加しているということです。

そんな中、学校と家庭以外の子どもの居場所を提供する、長崎市の施設を取材しました。

8日午前。

「なんか書き忘れてた」

仲良く遊んでいたのは、小学2年生と4年生の児童です。

（クレイン・ハーバー 中村 尊 理事長）

「フリースクールといって、学校に行ってない子 “不登校” と呼ばれる子が、学校が開いている時間に来る場所。学校に行ってないけども人と関われる、社会とつながれる場所」

長崎市のフリースクール『クレイン・ハーバー』。

春に新しくフリースクールに来る児童生徒は多い傾向にあるといいます。

（クレイン・ハーバー 中村 尊 理事長）

「5月。ゴールデンウイーク明けに1か月、学校に行けなかった、じゃあこのまま1年間行けなかったらどうしようという子が、ゴールデンウイーク明けに来たりする」

先月から通い始めたという、中学3年生の太田 和宏さん。

同級生や学校の友だちと会うことがないこの居場所に、心地よさを感じているといいます。

（太田 和宏さん）

「学校に行けなくなって、親に今後どうするか聞かれた。自分で調べたらフリースクールという場所があって、親もちょうど調べていて “いいんじゃない” ということで。

過ごし方とか、今の生き方が一番楽しい」

理事長の中村 尊さんは、学校に行けなくなった子どもが追い詰められる前に、学校と家庭以外の居場所を選べることが大切だと話します。

（クレイン・ハーバー 中村 尊 理事長）

「学校で “合わない” となると、(家庭では)心配して子どもに接するので、子どもは行き場がなくなる。でも全く学校のことを話さなくていい場所、やりたいことをやって過ごせる場所が実は大事で、そういう時に自分を出せる。

セーフティネットがあることは社会としても大事だと思うし、子どもや親御さんにとっても、安心してもらえる材料にはなる」

県内のフリースクールは、関係団体でつくる「県フリースクール等ネットワーク」や県教育委員会で紹介しているということです。