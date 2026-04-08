台湾メディアのETtodayは7日、中東情勢の悪化による原油価格の高騰を受け、日本ツアーの料金が10％程度上昇する見込みだと報じた。

記事は、「国際的な原油価格の上昇が続く中、航空各社が燃油サーチャージを引き上げ、ツアー料金にも影響が及んでいる」と説明。「台湾人に人気の日本を例にすると、原油価格のほか現地でのコスト上昇もあり、ツアー料金は全体で約10％上昇すると見込まれている」と伝えた。

台湾の旅行会社・晴日旅行の黄清涼（ホアン・チンリアン）総経理は「今年の春節（旧正月）以降、日本のホテル代や食事代、バス料金も上昇している。夏休みまで日本路線のツアー料金は平均で約10％の上昇になる」との見通しを示した。すでに予約・支払い済みの客には影響はなく、その差額は業者が負担し、新規客には値上げ後の価格が適用されるという。

また、第3四半期は中東情勢によって再度調整される可能性があるが、仮にその時点で戦争が終結し、原油価格が下がっていたとしても、市場全体の日本ツアー料金は2025年の同時期と比べて約5％上昇する見通しだという。

このほか、可楽旅行は燃油サーチャージの上昇により短距離路線で約2000台湾ドル（約1万円）、長距離で3000〜5000台湾ドル（約1万5000〜2万5000円）の値上げを見込む。雄獅旅行も日本、韓国、東南アジアなどで2000〜3000台湾ドルの値上げ、欧米など長距離路線では3000〜5000台湾ドルの値上げを予定している。世邦旅行や旅天下でも同様の値上げが見込まれている。（翻訳・編集/北田）