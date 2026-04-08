INI、8thシングルタイトル曲「All 4U」MV公開 MVはストーリー仕立てに
11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人（※崎＝たつさき）、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢（※高＝はしごだか）、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が、22日に8thシングル「PULSE」をリリースする。それに先立って、タイトル曲「All 4U」（読み：オールフォーユー）のミュージックビデオが公開された。
【集合ショット】バースデーケーキをもらい嬉しそうな高塚大夢とINIメンバー
本作は、「Feel My PULSE -共鳴する青春の鼓動 -」をコンセプトに、「今を駆けるINIが、感覚的で自由な音楽性と時代感性で、今を生きる青春世代の不安や痛みへと寄り添い共鳴する」という想いが込められた作品になっている。タイトル曲の「All 4 U」は、メンバーの池崎が作詞に参加しており、不安定な今の自分自身をありのまま受け止め、自分だけのPulse（リズム）で一緒に成長していくというメッセージが込められている。
中毒性のあるHOUSE POPジャンルの楽曲で、高揚感のあるドロップパートとエネルギッシュなボーカルが際立ち、今を生きるINIの新たな一面を体感できるとともに、今まさにこの春、新生活を迎える方にとっても、不安や迷いの中で自分なりのスピードで前へと進んでいくという青春時代を生きる世代に勇気と情熱を届ける楽曲となっている。
そして、ダイナミックなハイキックとステップが持ち味のパフォーマンスは、先日音楽番組で初披露し、大きな反響を呼んでいた。
今回公開されたMVはストーリー仕立てになっており、青春時代を生きる人々に共感し、寄り添いながらもその先頭に立って自分らしさを探し求めるINIが描かれている。ブルートーンの夢幻的な世界観の中、メンバーたちが見せるリアルで繊細な等身大の表情の変化が楽しめる。
また、少年らしさを連想させるスポーツコアなファッションで海辺や夕陽をバッ
クに踊るメンバーの姿とファンタジックな世界観が融合した映像内では、登場するアイテムにいくつもの数字が散りばめられており、それぞれにメッセージが込められている。
【集合ショット】バースデーケーキをもらい嬉しそうな高塚大夢とINIメンバー
本作は、「Feel My PULSE -共鳴する青春の鼓動 -」をコンセプトに、「今を駆けるINIが、感覚的で自由な音楽性と時代感性で、今を生きる青春世代の不安や痛みへと寄り添い共鳴する」という想いが込められた作品になっている。タイトル曲の「All 4 U」は、メンバーの池崎が作詞に参加しており、不安定な今の自分自身をありのまま受け止め、自分だけのPulse（リズム）で一緒に成長していくというメッセージが込められている。
そして、ダイナミックなハイキックとステップが持ち味のパフォーマンスは、先日音楽番組で初披露し、大きな反響を呼んでいた。
今回公開されたMVはストーリー仕立てになっており、青春時代を生きる人々に共感し、寄り添いながらもその先頭に立って自分らしさを探し求めるINIが描かれている。ブルートーンの夢幻的な世界観の中、メンバーたちが見せるリアルで繊細な等身大の表情の変化が楽しめる。
また、少年らしさを連想させるスポーツコアなファッションで海辺や夕陽をバッ
クに踊るメンバーの姿とファンタジックな世界観が融合した映像内では、登場するアイテムにいくつもの数字が散りばめられており、それぞれにメッセージが込められている。