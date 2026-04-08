4月7日、東宝演劇部の活動を知らせるXアカウントで、とある公演の中止が発表されたのだが、そのタイミングが開演のわずか1時間前だったため、波紋を呼んでいる。

「同アカウントでは、明治座公演ミュージカル『天使にラブ・ソングを』について、出演者から体調不良者が複数出たため、4月7日13時の公演を中止すると告知されました。ポストは午前11時48分におこなわれており、開演まで1時間強しかありませんでした」（スポーツ紙記者）

ミュージカル『天使にラブ・ソングを』は、東京の明治座で、2026年3月25日から4月21日にかけておこなわれる。森公美子や彩風咲奈が出演する。

「公演は1日2回の予定ですが、7日18時の回および8日13時の回も中止が発表されています。8日13時公演の中止発表に関連するポストでは、体調不良をきたした複数の出演者の名前も明記されました」（同）

この事態に、X上ではファンたちの嘆きの声が相次いでいる。

《今日のために、宿泊費も交通費も有料会員費も払って心待ちにしてたのに、超直前に【公演中止】は酷すぎる。良席で見るための努力が全て無駄になった》

《体調不良は本人の責任なのか、やむを得ず伝染させられたのか分からないので責めることはできませんが、普段からユーザー目線なら、東宝のこのような対応はあり得ないのでは？》

《できたら夜公演の状況はもっと早めに決めて発表してほしいです…》

こうした声が相次ぐ理由を、エンタメ系ライターが指摘する。

「公演の当日中止発表はこれまでにもありました。ミュージシャンの長渕剛さんは、2025年11月21日、愛知県で予定されていた公演が体調不良により当日中止となっています。精密検査の結果『良性発作性頭位変換性めまい（BPPV）』の診断を受けています。

浜崎あゆみさんは、2024年9月11日、福岡で予定されていた公演が、音響・演出機材の技術的トラブルにより当日中止が発表されました。

公演のため、ホテル代や交通費を払っているファンも少なくないため、せめてもっと早い段階で発表してほしかったという声が多く聞かれます。

出演者の体調不良や機材トラブルなど不測の事態が生じた場合、早い段階で把握し、すみやかに公演中止を判断し、告知する必要があるでしょう」

出演者の体調不良は仕方がないとはいえ、少しでも早く伝える努力が求められそうだ。