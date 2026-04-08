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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月8日は、通勤電車やカフェなど、騒がしい環境でも音楽や動画に集中しやすく、“世界ごとミュート”したような感覚になれる、Xiaomi（シャオミ）の「REDMI Buds 8 Lite」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Xiaomi REDMI Buds 8 Lite ワイヤレスイヤホン ノイズキャンセリング ANC 12.4mmドライバー SBC/AAC対応 36時間再生 Bluetooth 5.4 カスタムEQモード Google Fast Pair対応 マルチポイント接続 急速充電 小型軽量 PSE技術基準適合 ホワイト 2,480円 （17%％オフ） Amazonで見る PR PR

42dB ANCで“世界ごとミュート”。没入感が段違いなXiaomiの｢REDMI Buds 8 Lite｣が17％オフのタイムセール特価！

Xiaomi（シャオミ）の「REDMI Buds 8 Lite」は、最大42dBのANCで周囲のノイズをしっかりカットしつつ、最大36時間再生が可能な高コスパイヤホン。音質も使い勝手も抜かりないアイテムが17％オフのタイムセール特価で販売中です。

このモデルの最大の特長は、静けさ。最大42dBのアクティブノイズキャンセリング（ANC）により、周囲の雑音をしっかり低減できます。

通勤電車やカフェなど、騒がしい環境でも音楽や動画に集中しやすく、“世界ごとミュート”したような感覚に。日常のあらゆるシーンで没入感を高めてくれます。

さらに、12.4mmのチタニウム製大型ドライバーを搭載し、低音の迫力と高音のクリアさを両立。価格帯以上のサウンドバランスも魅力です。

最大36時間再生。急速充電にも対応し、ストレスフリー

バッテリー性能も優秀で、ケース併用で最大36時間の連続再生に対応し、長時間使用でも安心できます。

10分の充電で最大2時間の再生が可能な急速充電にも対応しているため、短時間の充電でもしっかり使えるのがポイント。うっかり充電を忘れてもリカバリーしやすい設計なのも◎です。

Xiaomi（シャオミ）の「REDMI Buds 8 Lite」は、最大42dBのANC、12.4mmドライバー、最大36時間再生、急速充電と、音質・静音性・バッテリーのバランスが取れた高コスパなワイヤレスイヤホン。日常使いはもちろん、旅行や出張など長時間の移動でも頼れる1台です。

Xiaomi REDMI Buds 8 Lite ワイヤレスイヤホン ノイズキャンセリング ANC 12.4mmドライバー SBC/AAC対応 36時間再生 Bluetooth 5.4 カスタムEQモード Google Fast Pair対応 マルチポイント接続 急速充電 小型軽量 PSE技術基準適合 ホワイト 2,480円 （17%％オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年4月8日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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