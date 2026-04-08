AMD Ryzenシリーズに新型発表、家庭用なら最強格じゃない？
ゲーム用として使うにはコスパ悪いかも。
デスクトップPC用の最強CPUとして名高いRyzen 9 9950X3Dをカスタムアップ。L3キャッシュを合計192MBとしてきた「Ryzen 9 9950X3D2」が発表されました。きっと、ランキング更新です。
キャッシュはCPUに内蔵される、超・高速メモリのようなものと考えてください。CPUがよく使うデータを厳選して記憶するエリアで、キャッシュが潤沢だとメインのメモリへデータを取りに行く回数が減って、CPUがより効率よく働けるようになります。
もともと、AMDの3D V-Cacheは大容量のL3キャッシュを搭載できる技術でしたが、Ryzen 9 9950X3D2では2系統のキャッシュを搭載（CCDの両面に搭載）してきた様子ですね。通常のRyzen 9 9950XはL3 64MB、Ryzen 9 9950X3DはL3 128MBでしたから、192MBというのはかなりインパクトがある。
ただしゲーム用として使ったとき、Ryzen 9 9950X3Dより明確な性能向上はなさそうな雰囲気。このキャッシュ量では収まらないデータが多いだろうし。
そしてAMDは、同CPUをクリエイティブに効くCPUとしてアピールしています。こっちの用途では効くぞ、と。
もしRyzen 9 9950X3D2より効率の良いCPUを求めるとなると、ワークステーション用のThreadripperシリーズになるんじゃないかな。そう感じるくらい、コンシューマー用CPUとして最強格という雰囲気がありますねえ。
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Source: AMD