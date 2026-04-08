タイラー・グラスノー投手

米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）、カナダ・トロントでブルージェイズと戦い4-1で勝利した。試合中、インタビューを受けたドジャースのタイラー・グラスノー投手が明かした衝撃の事実には、米インタビュアーも興奮していた。

3回のブルージェイズの攻撃中、ダグアウト内でヘッドホンとマイクをつけて、インタビューを受けた32歳のグラスノー。米メディア「TNT Sports U.S.」の公式Xがその内容を動画で公開している。

今季から導入されたABS（ハイテク機器でのストライク・ボール判定）に対し「自信を持って『ストライクだ』と思って投げ、ウィル（スミス捕手）に任せて後から確認するのだけど、そのたびに『自分の直感はABS以前に思っていたほど正確じゃないな』と気づく」と導入後の所見を語っている。

続けて「多くの選手が今、『審判の仕事って本当にめちゃくちゃ難しいな』と感じ始めていると思います。僕の側から見てもかなり良く見えるけど、それでも（判定は）すごく難しい。ピッチの変化球の動きやキャッチャーのフレーミング技術を考えると、本当に驚くべきシステムだと思うよ」とABSを褒めたたえていた。

衝撃の事実が発覚したのは回が終了した直後の最後の質問の場面だ。インタビュアーが「9年前に『唇のタトゥーは薄くなった？』って聞いたことがありましたよね？」とタトゥーについて水を向けると、グラスノーは「まだあるよ」と即答。カメラを探すと、自ら唇の裏側にあるタトゥーを見せつけた。

このタトゥーは米国出身のラッパー「Lil Boosie」の歌の歌詞を刻んだもので、かつて行われたベッツとの対談などでも存在を明かしていたが、インタビュアーは「まだ残ってるんだ！」と驚くと、「ちょっと見せて！」と興奮気味に呼びかけていた。



（THE ANSWER編集部）