プロダーツプレーヤーでグラビアアイドルの熊谷麻音(29)が8日、自身のインスタグラムを更新。石垣島での自然体験の様子を公開した。



【写真】髪も体も服もお構いなし！“やりたい放題"にされるがまま…

「ずーーーーと行きたかった#やいま村」とつづり、沖縄県石垣市のテーマパークを訪れたことを報告。同所の名物となっている「リスザルの森」でのえさやり体験に参加し、無数のリスザルが体に飛びつく動画や写真を披露した。



キャミソールワンピースで肩や胸元の肌露出多めの服装だったが、リスザルたちはお構いなしに体をよじ上り、顔や頭にしがみついて食べ物に夢中。豊かな胸は乗っかりやすいと言わんばかりに踏みしだき、“やりたい放題”だ。



それでも、「動物にまみれること」が好きと公言する熊谷は「たまらなかった 愛しすぎた 血のつながり希望」と大満足だったようで、終始笑顔を見せていた。



南の島での楽しそうな一コマに、ファンからは「サルにも愛されてるね」「なんて美しいのでしょう!」「俺にもおんぶ肩車して」といったコメントが届いている。



（よろず～ニュース編集部）