◇ゴルフ女子大集合筑紫ヶ丘レディースオープン（2026年4月8日 福岡県那珂川市 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ）

福岡県で開催される男子プロツアーを、地元女子ゴルファーの熱い応援で盛り上げようと企画されたオープン競技の第5回が行われた。

140人の女子アマが参加。前半9ホールのネットスコア（ダブルペリアハンデ方式）で争われ、2021年九州女子シニアで3位に入った55歳の岩下千穂子がグロス39、ネット34・2で優勝した。

優勝者ら上位3人を含めた6人に6月17日から3日間、同クラブで開催される男子下部ACNツアー「i Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘」のプロアマ大会出場権が与えられた。

また参加者全員に協賛各社が提供した豪華賞品に加えて8月の男子ツアー「Sansan KBCオーガスタ」（27〜30日、芥屋ゴルフ倶楽部）の観戦チケットが贈られた。

▽筑紫ヶ丘レディース上位成績

（1）岩下千穂子34・2（2）添田麻由美34・2（3）白水志織34・2（4）井上悦子35・0（5）原田園美35・4（同スコアは年長者上位）