何もないところに吠えだした犬。視線の先を見てみるとそこにはまさかのモノが！

賢そうなのに「あるもの」にビビッてしまう犬の様子が投稿されると、そのギャップが可愛すぎると話題となりました。この投稿には「怖かったんだね」「賢さゆえですね」とコメントが寄せられ、記事執筆時点で38.1万回再生されることとなりました。

【動画：なぜか突然吠えだした犬→『何かに怯えているのかな』と思ったら…まさかの『可愛すぎる光景』】

何もないのに突然吠え始めた犬

話題となったのはInstagramアカウント「will_bcl」に投稿された、ボーダーコリーの『うぃる』ちゃんのある出来事。

ある日突然吠えだしたうぃるちゃんの様子を見てみた飼い主さんですが、そこには誰もおらず、怪しい物もなかったそうです。何に吠えているのか飼い主さんがうぃるちゃんの視線の先をよく見て探してみたところ...

視線の先にはまさかの...

うぃるちゃんの視線の先にあったのは畳まれたパパさんのスウェット。しかしその服にプリントされていたのはリアルなオオカミの顔のイラストだったそう。

ちょうどオオカミの目が見えるように畳まれて置かれていたという服を見たうぃるちゃんは、このオオカミとたまたま目が合ってしまい怯えていたとのこと。飼い主さんはこれがただの服だとわかるように、服を広げてうぃるちゃんに見せてあげたそうですが、それでもうぃるちゃんはまだオオカミが怖かったようで怯えながら吠え続けていたんだとか。

賢いボーダーコリーのイメージを覆されてしまいましたが、そのギャップが可愛いうぃるちゃんなのでした。

「あたしのほうが可愛い！」

飼い主さんがオオカミのイラストを撫でながら、「（オオカミさん）可愛いよ？」とうぃるちゃんにもう一度見せてみますが、怯えた表情を変えずに警戒姿勢を崩さなかったといううぃるちゃん。

すると「可愛いのはあたしのほうだよ！」と言わんばかりに飼い主さんの手元へ甘えに行き、撫でてもらっていたのだとか。オオカミに嫉妬の気持ちもあったのか、人間らしい行動を見せてくれたうぃるちゃんなのでした。

見つめてくるオオカミのイラストに怯えてしまったうぃるちゃんの様子には、「服でよかった」と、見えない者がいるわけではなかったことに安心した方や、「認識出来てるのが賢い」とうぃるちゃんの頭の良さに感心する方のコメントが寄せられていました。

Instagramアカウント「will_bcl」では、夫婦２人とボーダーコリーのうぃるちゃんとの暮らしの様子を投稿しています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「will_bcl」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。