猫用のケージに興味を持ってしまった一頭の大型犬。しかしその体の大きさでは、どう考えても入れるはずがなく…まさかの行動に思わず笑ってしまう人が続出しています。

投稿は記事執筆時点で48万再生を突破。「しっぽと後ろ足が可愛い♡」「頭隠して尻隠さず」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：猫のケージを羨ましくなった大型犬→頭を突っ込んで…自分のサイズが分かっていない『衝撃の光景』】

猫のケージに興味津々

TikTokアカウント「shiomarizm_369」の投稿者である「369(ミロク)」さんは、アーティストとしてライブを中心に音楽活動をしています。今回投稿されたのは、アラスカンマラミュートのぽてまるくんのお姿。とある日、猫用のケージに興味を持ったぽてまるくんは、迷うことなくその中へ入ろうとしたのだとか。

しかしその体格はかなりの大きさ。ケージの入り口は頭でほぼ塞がってしまうほどだったそうです。それでもお構いなしに顔を押し込んでいく姿からは、「どうしても入りたい」という強い気持ちが伝わってくるかのよう。

どう見ても無理なのに…？

飼い主さんから「そこは入れないよ」と声をかけられても、ぽてまるくんはまったく気にしていない様子だったといいます。顔を押し付けたまま、その場から動こうとはしなかったのだとか。

その姿はまるで、自分のサイズを忘れてしまっているようにも見えます。どう見ても入れない状況にも関わらず、諦める気配はなく、ひたすら一点に集中しているその一生懸命な姿が、なんとも微笑ましく、愛おしさを感じさせます。

まさかの“ごきげんモード”に

さらに印象的だったのは、その状態でしっぽを勢いよく振り続けていたこと。体全体を揺らすほどの動きからは、本人がとても楽しんでいる様子がうかがえます。入れていなくても満足しているかのような姿に、つい笑顔になってしまいます。

結局最後までケージに入ることはできなかったものの、ぽてまるくんは終始ごきげんなままだったそう。サイズが合っていなくても気にせず楽しむその姿は、まさに“自分のサイズが分かっていない”愛らしさそのもの。思わずクスッと笑ってしまう光景に、心を掴まれる人が続出したのでした。

投稿には「自分のサイズがわかってない大型ちゃん本当に可愛い…笑」「顔だけ入って満足してるｗ」「本犬は入っている気でいるのかもしれない」「入れてないけど入ってるつもりなの可愛い♡」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「shiomarizm_369」では、ぽてまるくんたちの穏やかで賑やかな日常が数多く投稿されています。思わず笑顔になるような愛らしいやりとりに癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「shiomarizm_369」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。