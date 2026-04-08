マンチェスター・シティで重ねた試合は450試合。今季限りで契約満了となるポルトガル代表MFベルナルド・シウバは、加入した2017年よりチームの主軸として戦い続けてきた。



今でこそ誰もが認めるMFとの評価を得ているが、伊『Gazzetta dello Sport』はキャリア初期からは考えづらい成長ぶりと振り返る。



ベルナルド・シウバはベンフィカのアカデミーで育ったが、トップチームでは3試合しか出番をもらえなかった。ベルナルド・シウバは173cmと小柄な選手であり、当時ベンフィカを指揮していたジョルジュ・ジェズスはベルナルド・シウバのフィジカル面を評価していなかったという。



その後フランスのモナコにレンタル移籍し、その翌年には1575万ユーロで完全移籍した。ここでブレイクのきっかけを掴むことになり、ポルトガル代表でも通算107試合こなす主力となった。



現在はマンCで活躍しているが、全体的に細身なベルナルド・シウバがフィジカルの厳しいプレミアリーグでも戦えるとベンフィカ時代から確信していた人は多くなかったかもしれない。