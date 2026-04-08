お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が、7日深夜放送の中京テレビ「太田上田」（火曜深夜0・59）に出演し、芸能界の友人について語った。

番組視聴者から、芸能界での交友関係について質問が。太田はまず俳優・堺雅人を挙げた。太田が友達になりたい著名人を招く企画「光代の部屋」でトーク。演劇について盛り上がったという。「彼は劇団にいたのかな。俺も演劇青年だったから、それで意気投合して、今度一緒にお芝居やりましょうと」。連絡先も交換したという。「企画として、今日話してみて、メル友になってくれますか？ってやるわけですよ」と話すと、「くりぃむしちゅー」上田晋也からは「それは嫌とは言わないじゃん？」ともっともなツッコミ。太田も「嫌と言えないように追い込む」と笑わせた。

その後のやりとりについても聞かれた。「タイタンライブ30周年の時にお花をいただいたので、“お花ありがとうございました”、“ちょっと時間がなくて行けなかったんですけど、またお誘い下さい”って」。すると、上田からは「何も深まってねえじゃねえか！何が友達だ？」と猛ツッコミが入った。

太田はその後も俳優・横浜流星や松重豊、「サザンオールスターズ」桑田佳祐の名を挙げ、友人関係であることをアピールした。上田は「何かさっきから哀れだよ。向こうは思ってないのに、自分だけ親友って」と毒づかれても、「この間だって（桑田を）とタイタンライブに誘ったんだから！と主張。すかさず上田から「でも来なかったんでしょう？そういうことだよ」と冷静なツッコミが入った。

懲りずに「木村（拓哉）は親友です！親友です！」と続ける太田に、上田は「あなたの友達は俺だけです！」とピシャリ。太田は「そりゃ確かにそうだ…」と力なくつぶやいていた。