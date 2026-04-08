◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝４月８日、栗東トレセン

機敏なフットワークで駆け抜けた。アランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は栗東・ＣＷコースでセッション（６歳オープン）を３馬身半追走。４角で並びかけると、馬なりでシャープに脚を伸ばした。６ハロン８５秒４―１１秒４で併入。斉藤崇調教師は「やりすぎないように。時計的にも動き的にも、ちょうどいい形で終われた」と満足げな表情を浮かべた。

オークス馬の母シンハライトをはじめ、近親に活躍馬が多い血統。指揮官は、１歳時から「小柄だけどすごくバランスのいい馬」と光る物を見抜いていた。２歳７月に福島でデビュー勝ちし、続く野路菊Ｓも勝利。クラシック戦線にしっかり駒を進めてきた。「今年の春も、これから先も、ずっと活躍してくれるんじゃないか」と、大きく羽ばたくことを願う。

鞍上の武豊騎手は、勝てば０４年ダンスインザムード以来２２年ぶりで歴代最多を更新する６勝目（２位は河内洋、田原成貴、安藤勝己の４勝）。「久しぶりに桜花賞を勝ちたい」と力を込める。５日の大阪杯はメイショウタバルで２着で、「先週（の大阪杯）は僕も咲かなかったので。今週は満開にしたいですね」とユタカ節も全開。レジェンドと良血馬のタッグで、桜の舞台を沸かせる。（水納 愛美）