将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎八段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負は4月8日、東京都文京区の「ホテル椿山荘東京」で第1局1日目の対局が行われ、糸谷八段が39手目を封じて指し掛けとした。

【映像】藤井名人VS糸谷八段 封じ手の瞬間

4連覇を目指す藤井名人に、名人戦初登場で日本将棋連盟常務理事の糸谷八段が挑む大注目のシリーズ。振り駒で糸谷八段の先手番に決まると、力戦派の雄が早々に本領を発揮。いきなり1筋の歩を突く出だしから、3手目にも右端の歩を伸ばすという常識に囚われないスタートを切った。

しかし、藤井名人も動じることなく未知の局面へと飛び込み、力戦の将棋へと展開した。棋界屈指の早見え早指しとして知られる糸谷八段だが、この開幕局では持ち時間をたっぷりと投入。藤井名人よりも1時間以上多く消費する展開となっている。

午後6時30分、立会人の森内俊之九段（55）が封じ手の定刻となったことを告げたが、手番の糸谷八段は脇息にもたれかかる前傾姿勢で考慮を続行。約5分後に「封じます」と発声し、1日目を終えた。封じ手の考慮時間は53分。

ABEMAで解説を務めた高見泰地七段（32）は、「選択肢の多い局面で、封じ手予想は難しい」とコメント。両者がどのような構想を描いているのか、2日目の展開からも目が離せない。第1局はあす9日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再開される。持ち時間は各9時間の2日制。

【封じ手時点での残り持ち時間】

▲糸谷哲郎八段 4時間13分（消費4時間47分）

△藤井聡太名人 5時間30分（消費3時間30分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）