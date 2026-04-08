老朽化が進む高知市のぢばさんセンターのあり方を考える検討会が開かれ、大ホールの機能を新県民体育館へ集約するのが望ましいと結論づけました。



4月8日、高知市でぢばさんセンター大ホールのあり方を考える5回目の検討会が開かれました。



ぢばさんセンターの大ホールは、完成から40年が経ち、老朽化で稼働率が下がり、ここ数年は、赤字が続いています。





検討会では、2025年から施設を修繕して存続させるか、計画が進められている新県民体育館に集約するかを議論してきました。8日の会合では、施設を所有する県産業振興センターが、「施設を存続する場合は、最大で7億6400万円の改修費がかかり、自治体の財政支援を受けても、今後9年間で3億2800万円の赤字が出る」とする試算を報告しました。また、大ホールを利用してきた企業などへのアンケート結果では21社のうち20社が「イベントは新県民体育館でも開催が可能」と回答。新県民体育館の利用にあたり、「利用しやすい搬入出口」や「駐車場の充実」を求める意見が多く上がりました。こうした報告を踏まえ検討会は、搬入出口の確保などを条件に「大ホールの廃止と新県民体育館への機能集約が望ましい」と結論づけました。検討会の取りまとめを受けて、県産業振興センターは、6月の理事会で大ホールの廃止と新県民体育館への機能集約を決定するとしています。